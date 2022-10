Myles Turner sobre su traspaso: «Si fuese los Lakers, lo haría»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INDIANA.- La NBA es una liga sujeta a continuos cambios. Pero si algo resulta imperturbable en la mejor liga de baloncesto del mundo son los rumores que circundan a la figura de Myles Turner. Milagrosamente tras ser mencionado en miles de filtraciones desde hace años que daban con sus huesos fuera de Indiana, el pívot ha comenzado una nueva temporada con buen nivel en los Pacers.

Turner llegó al inicio de curso rebotado de los rumores que le situaban en Los Angeles Lakers. Hoy, preguntado por Adrian Wojnarowski por dicho movimiento, el interior lo tenía claro. «Si yo fuera los Lakers, me lo haría mirar muy en serio. Sé lo que puedo aportar a un equipo» declara en el podcast del periodista.

Por los rumores acaecidos en los últimos meses, Indiana fue el equipo que más estuvo de cerrar un acuerdo por Russell Westbrook en la pasada offseason. De hecho, los Pacers estaban dispuestos a traspasar a Turner y Hield, pero la franquicia angelina dio marcha atrás por varios motivos incluyendo su intención de preservar alguna de las dos primeras rondas que aún figuran en su haber. En muchos círculos esto se ve como una decisión algo cobarde y parece que Turner no piensa distinto.

«Mi liderazgo, mi defensa del aro, mis triples y mi capacidad de hacer jugadas. Si fuese yo quien apretase el gatillo, lo haría. Pero me pagan por lanzar tiros, no por ocuparme de las llamadas. No puedo responderte [a por qué no lo hicieron]».

Por parte de los Lakers, este sigue pareciendo el traspaso más apetecible para ellos. No obstante, Pelinka sigue con la idea de no perder las elecciones de 2027 y 2029 de golpe. Por ello, las informaciones proyectan que el equipo esperará hasta finales de noviembre para volver a moverse en el mercado y buscar abaratar el precio o esperar a que aparezcan nuevos objetivos viables para perseguir.

