Myles Turner, emocionado por jugar junto a Tyrese Haliburton

Sí, Turner es uno de los jugadores más queridos por los aficionados locales y en ningún momento ha sentido el deseo de cambiar de aires; tanto es así que, según HoopsHype, su deseo es el de continuar en Indiana y jugar junto a Tyrese Haliburton, a quien ve como el primer point guard verdadero que tendrá a su lado.

Lo cierto es que es un curso importante para el pívot. A sus 26 años se enfrenta a su última campaña bajo contrato, por lo que necesita dar un paso al frente de cara a firmar un gran acuerdo el próximo verano. Lo sabe. Su meta para la temporada 2022-23 es demostrar su valía.

«Mi perspectiva es que estoy en muy buena forma en este momento. He trabajado para recuperarme de mis lesiones y comportarme como un profesional, algo que siempre lo he hecho. Ya sea en el training camp de los Pacers o en otro lugar, voy a ir y ser yo mismo. Y eso es todo, eso es todo lo que puedo esperar de mí. Definitivamente es una temporada de prueba para mí. Se trata de probarme a mí mismo, de ver de lo que soy capaz. Y además hacerlo jugando como ‘cinco’, algo que obviamente es muy importante para mí. Es algo que estoy deseando hacer este año. Mi mentalidad es sólida. Estoy listo para ir a por ello», comenta en una entrevista con Andscape.

Es normal que Turner no cierre puerta alguna –no tiene potestad para hacerlo–, pero si algo ha aprendido en este tiempo es que una preocupación desmesurada ante los rumores carece de sentido. A este respecto, señala que prefiere apartar la mente por completo, algo a lo que le ha ayudado su reciente viaje a Tanzania.

«No busqué cómo era Tanzania en Google. No busqué cómo era África. Realmente ni siquiera pedí la opinión de la gente. Solo quería llegar aquí con la mente despejada. Quería dejar atrás el desenfreno que sigue a la temporada y las charlas comerciales es que la suceden. Quítate un rato de las redes sociales. Apagar mi teléfono y no hablar con nadie en el mundo occidental. Pude estar completamente en el presente y vivir plenamente el momento. Eso ha sido lo más gratificante para mí. Este es mi quinto verano escuchando rumores de traspaso. ‘Turner va a aterrizar aquí, va a hacer esto, va a hacer lo otro’. Finalmente en cierto sentido me he vuelto insensible a todo eso, así que esa es otra cosa de la que también me siento orgulloso. He podido sumergirme en la experiencia de África dejando atrás mi propia vida personal o mis propias razones egoístas», sentencia.