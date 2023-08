Myke Towers: «Para mi Tego Calderón es el mejor rapero hispanohablante’’

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Michael Anthony Torres, artísticamente conocido como Myke Towers, conversó en una entrevista dada a los chicos de Alofoke Radio Show sobre el tan comentado top 50 de la billboard de los raperos más influyentes en el idioma español, en donde no dudó en manifestar que René (Residente) no lo ubica en el top 5 de ese listado.

Como muchos saben, el equipo de la revista Billboard Latin y Billboard Español celebraron este pasado 11 de agosto los 50 años del hip hop, homenajeando a las figuras más influyentes del rap del mundo hispanohablante. Según Billboard, Residente merece ese primer lugar por su constante transformación al género, llegando al reguetón en 2006 con la agrupación Calle 13, pero gracias a su ingenio y letras, criticó al estilo musical y la industria desde adentro.

A la gran pregunta de los panelistas del programa, Towers se atrevió a diseñar su top 5 en donde colocó en el puesto #1 a Tego Calderón siguiéndole en ese mismo orden los raperos Tempo, Cosculluela, Ñengo Flow y Arcángel.

Cabe destacar que el joven artista salió en el listado, a lo que dijo: «me siento feliz, se siente como cuando a uno lo invita a una fiesta, agradezco y es un honor estar en el puesto #30 de tan comprometedor listado’’.

Las editoras de Billboard Latin y Billboard Español tuvieron en cuenta los siguientes criterios en el proceso de selección y clasificación: Conjunto de obras/logros (sencillos/álbumes en listas, certificaciones de oro/platino), impacto/influencia cultural (cómo el trabajo del artista fomenta la evolución del género), longevidad (años ante el micrófono), letras (habilidad para contar historias) y flow (destreza vocal).

Por su parte Towers aclaró que evidentemente Residente es un artista influyente, pero, por los requisitos que argumenta la prestigiosa revista musical, considera que René no puede estar en el top 5; resaltó que el hip hop y el rap son dos conceptos musicales diferentes.

Mientras que, referente al Lápiz Conciente, dijo: «Es uno de los mejores representantes del rap Latinoamérica. Tiene su crédito’’. También mencionó que a Canserbero lo ve más allá de lo que fue como rapero y tras su muerte a destiempo, por eso no lo coloca en los primeros cinco lugares.

Para Towers ‘Lala’ es un éxito gracias a la modelo Georgina Rodriguez y el Tik Tok

‘’Fue una bendición de Dios. Me di cuenta de su pegada cuando llegué a España en la promoción del álbum. No tenía una canción favorita, pero no pensé que ‘Lala’ iba a ser el fenómeno que es hoy en día’’.

El puertorriqueño aprovechó la plataforma para darle las gracias por primera vez a través de un medio de comunicación a la modelo Georgina Rodriguez, actual esposa del futbolista Cristiano Ronaldo.

Sobre la inteligencia artificial en la música

‘’Es un recurso de doble filo. Me han enseñado muchas cosas que suenan bien (voz de la IA), pero trato de no arrastrarme y mantenerme a la antigua’’.

Por otro lado, Myke habló sobre la gran admiración que tiene sobre el dominicano Rochy RD, al cual lo ve más que un artista, como un movimiento musical envidiable, y sobre todo, admira su persona y la gran Fe que el dominicano le tiene a Dios.

Finalmente recalcó que no se cree la película, porque está consciente que en la industria musical los éxitos suben y bajan, simplemente está enfocado en hacer las cosas bien, pese a que admite que muchas veces se ha equivocado, pero trata de hacer todo lo posible por aprender de sus errores.

