Murray vs Mitchell, un duelo espectacular en séptimo juego de playoffs de la NBA

EL NUEVO DAIRIO, INTERNACIONAL.- Los Nuggets de Denver y el Jazz de Utah se enfrentarán este martes por el pase a la semifinal de los playoffs, en un séptimo y decisivo partido en su serie de primer ronda, que promete un enfrentamiento de grandes quilates entre las estrellas de estos equipos, Jammal Murray y Donovan Mitchell.

Murray, de Denver, y Mitchell, de Utah, han montado un espectáculo ofensivo de índole histórico en la NBA, liderando a sus equipos hasta este punto en la contienda por seguir adelante en la postemporada, por lo cual se espera que para este séptimo partido la explosividad de sus actuaciones esté presente en su máxima expresión.

Duelo de bases que han montado estos dos jugadores ha sido bastante equilibrado, ya que ambos han anotado más de 30 puntos por partido, con 34 por noche para Murray y 38.7 de Mitchell. El de Denver complementa su actuación con 6.2 rebotes y 6.7 asistencias, mientras el de Utah lo hace con 5.5 pases para anotación y 4.3 tableros.

Ambos jugadores han tomado este nuevo reto con determinación y son conscientes de que cargan sobre sus espaldas con la responsabilidad de dar lo mejor de ellos para el éxito de sus equipos.

“Mis compañeros creen en mí, y yo creo en ellos. Intentamos ser el 12º equipo que remonta un 3-1”, dijo Murray luego de anotar 50 puntos en el juego del pasado domingo, en declaraciones recogidas por el diario deportivo Marca.

Mitchell, quien anotó 44 tantos en el sexto partido, mostró su frustración al terminar el encuentro y señaló que no está contento con la idea de disputar un séptimo partido, luego de que su equipo estuvo delante en la serie 3-1, “como jugador no puedo decirte que quiero jugar un séptimo partido tras ir 3-1. No creo que nadie quiera eso, pero aquí estamos, así que nos toca jugar con la mano que tenemos”.

La capacidad anotadora de estas dos estrellas de la liga, los ha llevado a acular tres partidos de 40 o más puntos, entre ellos dos de 50 o más unidades, uniéndose a Michael Jordan, Wilt Chamberlain y Allen Iverson, quienes lograron dos partidos de este tipo en una misma postemporada.

Tanto Murray, quien ha anotado 50-42 y 50 tantos en sus últimos tres juegos, y Mitchell quien ha logrado 57-51-44 puntos durante la serie, vienen de registrar su marca personal en tiros de tres puntos, con nueve, buscarán en este duelo empatar con Iverson, con tres juegos de 50 o más puntos, en el tercer lugar en la historia de la NBA, solo superados por los cuatro de Chamberlain y los ocho de Jordan.

Un duelo entre dos equipos en un séptimo partido de playoffs de la NBA siempre resultará atractivo a los amantes de baloncesto, pero sin dudas la presencia de estos dos prolíferos anotadores y ser testigo de quién ganará esta batalla, lo hace un compromiso imperdible y emocionante.