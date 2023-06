Murray seguirá en activo, como mínimo, hasta los Juegos Olímpicos de París

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.-Andy Murray, ganador de tres Grand Slams, aseguró que estar en los Juegos Olímpicos de París en 2024 es una motivación para seguir en activo y que aún se ve para competir contra los mejores.

El británico, que llegó a ser número uno del mundo en 2016, es el único tenista masculino en la historia que ha ganado dos medallas de oro olímpicas en individuales, en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, y confía en estar en París en 2024.

«No tengo que demostrar nada a nadie», dijo este lunes Murray en el torneo de categoría ‘Challenger’ de Surbiton (Reino Unido), donde compite esta semana.

«Me veo capaz aún de jugar contra los mejores, en hierba y en cemento. En la Copa Davis tenemos una buena oportunidad, porque tenemos un gran equipo, luego están los Juegos Olímpicos que son muy especiales para mí, me motivan… Quiero clasificarme y estar en París. Aún quiero ganar, competir y ver cómo de lejos puedo llegar con mi cuerpo», añadió el escocés, que decidió no jugar Roland Garros para preparar en mejores condiciones la gira de hierba.

«Con las operaciones que he tenido… Me dijeron que no podría volver a competir, pero quiero ver cómo de lejos puedo llegar. Soy el 41 del mundo y puedo estar muy arriba», señaló.

Los grandes objetivos de Murray en esta gira en pistas de césped son los torneos de Queen’s, donde ha ganado en cinco ocasiones, y Wimbledon, donde venció en 2016 y 2017.

«Necesito 300 puntos más para ser cabeza de serie en Wimbledon, así que tengo que hacerlo bien en las próximas semanas», dijo Murray, de 36 años.

