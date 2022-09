Murray domina a Nava y avanza a tercera ronda en el Abierto de Estados Unidos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Andy Murray tuvo mucho que pensar al principio de su choque de segunda ronda contra el estadounidense Emilio Nava en el Abierto de Estados Unidos el miércoles, pero el ex No. 1 del mundo elevó su nivel para prevalecer 5-7, 6-3, 6- 1, 6-0 y llegar a la tercera ronda en Nueva York.

Nava, de 20 años, aseguró un primer set de 84 minutos que rompió los pulmones con un impresionante pase de derecha para presionar a su experimentado oponente, pero Murray esperó su momento y comenzó a deshacer el juego de Nava con algunos golpes de línea de base consistentes en Arthur Ashe. Estadio. El campeón de 2012 ganó 14 de los 15 juegos finales para llegar a la tercera ronda en Nueva York por primera vez en seis años.

“Creo que comencé a tomar el balón un poco más”, dijo Murray en su entrevista en la cancha cuando se le preguntó cómo había cambiado el partido. “Estaba dictando muchos de los puntos en el primer set. Una vez que comencé a golpear la pelota un poco más grande, un poco más profundo, pude controlar más los puntos.

“Él (Nava) también jugó un partido de primera ronda muy largo, a cinco sets contra John Millman. Creo que es el primer partido de cinco sets que ha jugado, por lo que no siempre es tan fácil recuperarse y creo que su nivel bajó un poco en el tercer y cuarto set. Pero es un jugador joven y brillante y va a tener un futuro muy brillante”.

Murray había ganado solo uno de los cuatro partidos en la gira de canchas duras de América del Norte antes del US Open, pero derrotó al sembrado número 24, Francisco Cerundolo, en sets seguidos en la primera ronda y la victoria del miércoles contra Nava mejoró el récord del jugador de 35 años. Flushing Meadows a 48-14. Murray anotó 11 tiros ganadores menos que el No. 203 del mundo Nava (22 a 33), pero el británico cree que su defensa característica es un arma tan importante como su capacidad para acertar tiros ganadores esta quincena en Nueva York.

“Físicamente esto es lo mejor que me he sentido en los últimos años. Mi movimiento es, con mucho, el mejor que ha habido en mucho tiempo. Esa siempre ha sido una parte muy importante de mi juego, y hoy en día, especialmente con muchos de los muchachos que golpean una pelota enorme, debes poder defender bien. Siento que estoy haciendo eso en este momento, me estoy acercando a donde quiero estar y espero poder tener una carrera profunda aquí”.

Con la victoria, Murray asciende al No. 43 en el Pepperstone ATP Live Rankings, su marca más alta desde mayo de 2018. El británico se enfrentará a continuación al 13° sembrado Matteo Berrettini, quien también se recuperó de perder el primer set en su partido de segunda ronda, manteniéndose firme. para una victoria por 2-6, 6-1, 7-6(4), 7-6(7) contra el francés Hugo Grenier.

El semifinalista de 2019, Berrettini, anotó 74 tiros ganadores frente a los 30 de Grenier en su triunfo de tres horas y 25 minutos en Grandstand, y Murray es más que consciente del poder del italiano, ya que cayó ante el siete veces campeón del Tour sobre el césped en Stuttgart. en junio.

“Ha tenido un año un poco desafortunado, para ser honesto”, dijo Murray de Berrettini. “Sé que se contagió de covid al comienzo de Wimbledon, ya que acababa de ganar Stuttgart y Queens seguidos… Creo que fue una lesión en la muñeca que tuvo, por lo que también se perdió casi toda la temporada de arcilla este año, pero cuando Ha estado en la cancha, lo ha hecho muy, muy bien.

“Jugamos en la final de Stuttgart, un duro partido de tres sets, por lo que espero que sea realmente difícil, pero si juego bien y mi regreso está en su punto, entonces tengo una buena oportunidad”.

