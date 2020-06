Murray aboga por jugar un US Open seguro y en el que se vigilen las normas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- El tenista Andy Murray abogó este martes por jugar un Abierto de Estados Unidos seguro, en el que esté controlado minuciosamente quiénes entran en la burbuja del torneo.

El escocés, que este martes vuelve a la competición nueve meses después, aseguró que su intención es jugar el Grand Slam neoyorquino en agosto, a puerta cerrada, pero pide ciertas medidas de seguridad.

“Uno de los mayores problemas es la vigilancia de la burbuja alrededor del torneo. ¿Cuál será el castigo para la gente que no acate las normas?”, dijo el británico en una columna en la BBC.

Murray se pregunta qué pasaría si al llegar a una fase avanzada del torneo alguien se saltara las normas y se fuera a Manhattan, en el centro de Nueva York, algo que está prohibido según el protocolo anunciado por el torneo y en cual se especifica que los tenistas tienen que permanecer en hoteles o casas alejadas de esta zona de la ciudad.

“Si no van a vigilarlo y entonces el virus entra en el torneo y no puedes jugar en los cuartos de final o en las semifinales por ello, es muy frustrante. ¿Cómo se va a controlar eso? No lo sé exactamente, pero es algo que tienen que resolver”, afirmó Murray.

Anuncios

Relacionado