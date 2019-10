MURO llama a electores a cerrar fila con Leonel Fernández en las elecciones internas PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REPÚBLICA DOMINICANA.- El presidente del Movimiento Unidad, Renovación y Orden (MURO), Victor Pavón, llamó hoy a todos los integrantes de MURO a nivel nacional, a votar de forma masiva por Leonel Fernández y por los precandidatos que responden a él y que participarán también en las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a celebrarse este domingo 6 de octubre.

Pavón dijo que Leonel Fernández es la oferta electoral más creíble y confiable con que cuentan los electores del país, ya que puede exhibir una extensa cantidad de realizaciones de carácter social y económico que han hecho posible que el país transite por el camino del progreso y del desarrollo sostenible.

“Nosotros creemos que este domingo no solo se juega con la permanencia del PLD en el poder, sino también con la estabilidad económica y la paz social y política de la República”, destacó el líder de MURO.

Expresó que existen razones suficientes para que el pueblo acuda a las urnas a votar por Leonel, debido a que el ex mandatario creará desde el poder las condiciones económica que posibilitarán que RD salga de una vez por toda del atraso social y económico y se incorpore al concierto de las naciones que exhiben hoy los más altos niveles de desarrollo del mundo garantizándoles a sus ciudadanos mejores condiciones de vida.

“Todos los hombres y mujeres de MURO estaremos de pies desde las 6:00 de la mañana recorriendo callejones, calles y campos de todo el país, llevando de la mano a los centros de votación a todo aquel que manifieste interés de votar por Leonel. Ese día no se quedará nadie sin votar”, aseguró.

Instó a los simpatizantes y miembros del PLD, a incorporarse a la ruta de la victoria y del cambio que constituye el ex gobernante Fernández.

“Los peledeísta volverán en el próximo mandato de Leonel, a tener más espacios desde el gobierno y asimismo retomarán el liderazgo perdido producto del golpeo y del olvido a que han sido sometidos por el gobierno.

Indicó que el domingo 6 es el momento adecuado para decirle no al chantaje, para decirle no a la compra de consciencia y para decirle no a la manipulación votando masivamente por Leonel, para que el pueblo retome su felicidad.

