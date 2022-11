Multilatina Teselta apuesta a la economía dominicana y se expande en territorio nacional 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La multilatina Teselta, la que desde su instalación en el territorio nacional, en el año 2020, ha realizado una inversión que asciende los 10 millones de dólares y ha generado alrededor de 70 empleos directos en suelo dominicano, sigue comprometida con el país para impulsar el negocio de la venta y el alquiler de maquinaria pesada.

“Nosotros empezamos con base en Santo Domingo y dábamos ya servicio nacional, pero tímido, ahora estamos vislumbrando para el 2023 abrir una segunda sucursal en Santiago de los Caballeros y en el mismo año o en el 2024 tener una en Bávaro, en el área Este”, expresó el CEO de la empresa, el puertorriqueño José Manuel Baeza.

El CEO anunció que la visión de la empresa, también establecida en Puerto Rico, Panamá y Costa Rica, es seguir expandiéndose en República Dominicana porque se han dado cuenta que el país tiene potencial y han podido ver los frutos luego de haberse instalado en el país bajo el nombre de Baeza Machinery Company.

Baeza ofreció la información al ser entrevistado por los host Samuel Sena y Peter Read, en un episodio de “CODESSD El Pódcast”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario.

El joven empresario no descartó la posibilidad de establecerse en la zona Sur del país, en el área de Pedernales, donde saben que el Gobierno dominicano tiene grandes proyectos de desarrollo Turístico.

Además, dijo que sus próximos pasos van dirigidos a escalar posición en el ranking de los 50 fabricantes de maquinaria amarilla más grande del mundo, Yellow Table, y por eso siguen apostando a la República Dominicana.

“Nosotros actualmente estamos posicionados como la décima novena empresa a nivel de Latinoamérica y estamos contando con que República Dominicana nos ayude a subir esos escalones, así que seguimos totalmente comprometidos con República Dominicana”, sumó.

De su parte, el director comercial de Teselta República Dominicana, Pedro R. Esteva, manifestó que tras el cambio de marca que ha experimentado la empresa, han recibido el mismo aprecio por parte de los clientes dominicanos, ya que se han mantenido brindando un servicio de calidad y basado en el soporte.

“Hemos contactado a esos clientes conocidos y le brindamos calidad de servicio, muy basado en el soporte. La solución de renta tiene todo el soporte detrás, no te tienes que preocuparte por el mantenimiento del equipo, si falla me llamas, yo me encargo de repararlo, de sustituirlo en caso de que sea necesario, pero si decides adquirir un equipo con nosotros sabes que no estás solo”, acotó.

Apuntó que Teselta República Dominicana está soportada en un equipo técnico que tiene detrás las herramientas, el conocimiento, el contacto con las fábricas y una propuesta de repuestos bien surtida.

“Con la nueva imagen de Teselta estamos siendo más agresivos, estamos rompiendo un poquito los paradigmas o la manera de hacer negocio, estamos abiertos a ver cosas nuevas, a replantearnos porque eso nos trajo la pandemia, descubrimos que lo virtual funciona”, añadió.

