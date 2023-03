Multan a famosos por promocionar criptomonedas sin transparencia: Lindsay Lohan y Jake Paul entre los acusados

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha sancionado a varias celebridades, incluyendo a Lindsay Lohan y Jake Paul, por no revelar que recibieron pagos para promocionar criptomonedas. Como resultado, estas figuras públicas han acordado pagar una multa de US$ 400.000 y devolver el dinero que recibieron por la promoción.

Lohan, por ejemplo, recibió US$ 10.000 para promocionar los tokens Tronix de Justin Sun, pero no reveló que el tuit había sido pagado. En la misma línea, Paul recibió US$ 25.000 por promocionar a Tronix. Además de las multas, la SEC también ha presentado cargos contra Sun y tres de sus empresas por no registrar correctamente los criptovalores y manipular los mercados.

El comunicado de la SEC señala que estas figuras públicas fueron utilizadas para promocionar los valores no registrados, mientras se les ordenaba que no revelaran su compensación, engañando a los inversores y manipulando el mercado.

La SEC ha exigido que estas celebridades cumplan con las reglas de revelación de compensación para garantizar la transparencia y protección de los inversores. Lohan, Paul y otros han aceptado pagar las multas para resolver el asunto. Este caso pone de relieve la necesidad de regular y supervisar la promoción de criptomonedas y otros valores para proteger a los inversores de posibles engaños.

Relacionado