Mujeres pioneras en el béisbol dejan huellas

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- A lo largo y ancho del béisbol profesional, las mujeres están causando un impacto que no tiene precedentes. El número de mujeres trabajando en roles tanto dentro como fuera del terreno está creciendo como nunca antes, con ellas dejando su huella como instructoras, scouts o en cargos en las gerencias.

El deporte está experimentando un influjo de mujeres en posiciones prominentes en casi todos los rincones de la industria. Muchas de ellas han logrado hacer historia en el proceso. En honor del Día Internacional de la Mujer, MLB Network está celebrando todo este progreso el martes, con Lauren Gardner sirviendo de anfitriona en el programa “A Conversation: Women on the Field” desde las 7 p.m. ET.

El especial de una hora resalta las historias de Rachel Balkovec (manager de ligas menores de los Yankees), Alyssa Nakken (coach de los Gigantes), Bianca Smith y Katie Strall (instructoras de ligas menores de los Medias Rojas), Ronnie Gajownik (coach de ligas menores de los D-backs), Rachel Folden (instructora de ligas menores de los Cachorros) y Verónica Álvarez (instructora de receptores de ligas menores de los Atléticos), algunas de las muchas mujeres que están rompiendo barreras en el mundo del béisbol.

“Sólo queremos la oportunidad de demostrar que somos capaces de hacer el trabajo, y una vez que conseguimos ese trabajo, que nos traten de forma justa e igualitaria”, dijo Álvarez, exjugadora de la selección de béisbol femenino de los Estados Unidos. “Hace unos años, ni siquiera éramos una opción. Ahora que nos están considerando mucho más, eso demuestra los pasos que hemos avanzado”.

Juntas, estas mujeres son rostros públicos de un movimiento mucho más grande dentro del béisbol. Balkovec recientemente se convirtió en la primera manager a tiempo completo de la filial de un equipo de Grandes Ligas; Smith es la primera mujer afroamericana en conseguir un cargo como coach en el béisbol profesional; los Medias Rojas son la primera organización en tener a dos mujeres en su cuerpo de instructores.

Nakken es la primera mujer en servir como coach a tiempo completo a nivel de Grandes Ligas; Folden está ayudando a cambiar la percepción de que el béisbol y el sóftbol deben ser considerados de forma separada; y Gajownik es una de las 10 mujeres que trabajarán como instructoras entre las Grandes Ligas y las ligas menores en el 2022.

“Yo leo todas las cartas y correos que me envían los fanáticos. Es increíble”, dijo Nakken. “Hay historias increíbles. Una señora me dijo, ‘Soy una mujer de 70 años y nunca practiqué deportes. Ahora mi nieta puede ver lo que ella sí puede hacer’. Realmente no hay límites. Por eso es que obviamente siento una responsabilidad gigantesca de hablar de esto en público”.

Balkovec jugó sóftbol a nivel universitario en Creighton y Nuevo Mexico, antes de aventurarse en el béisbol profesional, donde tuvo cargos en los departamentos de desarrollo de jugadores en las organizaciones de los Cardenales y los Astros, además de trabajos con la selección nacional de los Países Bajos y Driveline. Se unió a la organización de los Yankees como coach de bateo en el 2019 y recientemente fue ascendida a manager de Clase-A Baja Tampa Tarpons. Durante su carrera, Balkovec muchas veces ha sido la primera mujer en sus distintos roles.

“Yo siento que tengo la responsabilidad de ser una idea visible para las mujeres jóvenes, padres, madres o cualquiera que esté tratando de encontrar una fuente de inspiración para sus hijas”, siguió Balkovec. “No creo que aceptes una oportunidad como ésta y digas: ‘Yo no quiero hacer eso’. Los líderes no dicen que no, porque sienten que tienen el deber de hacer esas cosas y crear oportunidades para otras personas”.

Krall es egresada de la Universidad Northwestern y pasó dos años trabajando en MLB como coordinadora de operaciones y asuntos económicos de la liga. También trabajó en la Cape Cod League, Google y la directiva de los Rojos antes de convertirse en coach de desarrollo de Doble-A Portland este año. Smith jugó sóftbol en Darmouth, fue instructora en Case Western Reserve University y University of Dallas, y además fue pasante con los Rangers y los Rojos antes de unirse a Boston como coordinadora de bateo.

“Soy muy curiosa. Me encanta hacer preguntas, preguntarles a otros coaches qué piensan y motivar a nuestros jugadores a que me hagan preguntas”, explicó Smith. “Si no puedo darte una razón para explicarte por qué estamos haciendo algo, o bien no deberíamos estar haciéndolo o yo necesito aprender más al respecto”.

Gajownik fue medallista de oro junto a Álvarez en los Juegos Panamericanos del 2015, antes de conseguir trabajos como coach en los equipos de sóftbol de Liberty University y University of Massachusetts. Se sumó al departamento de desarrollo de jugadores de los D-backs en abril del año pasado y esta campaña será coach de desarrollo en Clase-A Alta Hillsboro.

“Cuando era niña, jugué béisbol hasta que mi papá me dijo que necesitaba jugar sóftbol. Lloré como por dos días, hasta que me acostumbré”, confesó Gajownik. “Si conoces el juego y te importan los jugadores tanto dentro como fuera del terreno, los muchachos te escuchan. Yo podría tener el cabello morado, pero si los estás ayudando y les demuestras que te preocupas por ellos, van a hacerte caso”.

Folden está comenzando su tercer año como instructora de bateo en la organización de los Cachorros, donde es la primera mujer con un cargo en el terreno. Jugó sóftbol profesional y además fundó Folden Fastpitch, un avanzado laboratorio de béisbol y sóftbol enfocado en el uso de biomecánica, ciencia, tecnología y datos.

“Lo que también estás viendo con esta inyección de mujeres en el mundo del béisbol y del deporte profesional son personas con historias no tradicionales”, explicó Folden. “Quizás no practicaron el deporte. Pero cada vez somos mejores a la hora de digerir y entender los datos. Y luego, poder comunicárselos a los jugadores es la clave. Si puedes comunicarte con los jugadores y hablar su lenguaje, de eso se trata ser coach”.

