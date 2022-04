Mujer víctima de abuso por parte de su expareja clama por justicia.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Con pancartas en manos y un clamor incesante de justicia, se presentó este jueves al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la joven Natasha Marie Llenas, víctima de abuso intrafamiliar supuestamente por quien fuera su pareja durante cinco años, Miguel Destro.

La joven, denunció que, tras cinco años de abuso en su matrimonio, la justicia no la ha protegido, alegando que tiene tres años en el proceso legal y hoy el tribunal inició el juicio de fondo contra su expareja, quien está acusado de intento de homicidio.

“A mí no me han hecho justicia en mi caso, no me han aceptado pruebas, mientras que a él se la han aceptado todas, siendo el agresor, hoy finalmente se llevará a cabo el juicio de fondo y estamos aquí con todas las fotografías que no fueron recibidas como elementos de pruebas”, manifestó Marie Llenas.

Asimismo, indicó que su error fue denunciarlo, no el día después que intentó matarla, sino que se querelló cuando se sintió preparada para enfrentar el proceso.

Noticia en desarrollo…

