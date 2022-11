Mujer sobreviviente de intento de asesinato exhorta a no callar y buscar ayuda

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.-Una mujer sobreviviente de intento de asesinato por parte de su expareja, exhortó este viernes a las mujeres a “no callar, ser fuertes y buscar ayuda”.

Esther Peña, fue herida de varios disparos el pasado 07 de abril cuando se encontraba en su lugar de trabajo en la Universidad ISA, en Santiago.

El agresor, con quien también tenía una niña en común, se escondió en unos matorrales próximo al edificio donde labora Peña, y desde allí planificó dispararle.

El hombre, minutos después, se suicidó de un disparo en el cuello al creer que le había quitado la vida.

La dama de 34 años de edad manifestó: “Les exhorto a todas las mujeres y a las niñas que no se dejen, que busquen ayuda, que no se encierren como hice yo, me encerré y pensé que no podía, que no tenía ayuda, que nadie podía ayudarme. Realmente lo que viví fue algo muy fuerte, hoy estoy aquí por la gracia de Dios”.

En su discurso realizado en la Junta Municipal de Hato del Yaque insistió, “Es fuerte ver que tu vida depende de alguien que no te considera, que se le ve la maldad en sus ojos, es muy fuerte, lo único que tengo para decirles a todas es que no se dejen que sean fuertes y busquen ayuda”.

