Mujer que murió en Florida por coronavirus había regresado de un viaje a RD

EL NUEVO DIARIO; SANTO DOMINGO.- Una mujer de alrededor de 70 años de edad que murió en la Florida a consecuencia del coronavirus, había regresado de un viaje a la República Dominicana, según confirmó este lunes la oficina del governador de ese estado, Ron DeSantis.

La señora fue ingresada al hospital Gulf Coast Medical Center en la ciudad de Fort Myers el pasado miércoles 4 de marzo por malestares respiratorios, esa misma noche se le realizó una prueba diagnóstica, pero la mujer murió al día siguiente, sin conocerse los resultados.

Al día siguiente, el viernes, la muestra enviada de Miami resultó positiva a COVID-19, pero las autoridades no fueron notificadas hasta la tarde y tampoco tenían conociemiento del fallecimiento.

DeSantis había anunciado el caso el jueves como “presunto positivo”, es decir, diagnosticado pero no confirmado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), horas antes de que se revelara que la mujer ya había muerto, por lo que fue duramente criticado.

El senador Rick Scott también reprobó “la falta de transparencia” durante una aparición en FOX News el sábado por la mañana.

“Me sorprendió mucho cuando me enteré de la muerte en el condado de Lee, que es contigua al condado en el que vivo”, dijo. “Ni siquiera sabíamos que había siquiera un caso presuntivo. Tenemos que asegurarnos, ¿a dónde viajó esa persona? Tenemos que asegurarnos si fueron al aeropuerto, ¿quién estaba en ese vuelo? Asegurémonos de que ellos puedan hacerse la prueba”, concluyó Scott.

Las mismas cuestionantes conciernen a los dominicanos, dónde estuvo la mujer, en qué aerolínea viajó y con quién tuvo contacto durante sus vacaciones en la isla.



Ayer domingo, el ministro de Salud Pública dominicano, Rafael Sánchez Cárdenas, reiteró que el virus no está en circulación en el país, a pesar de que tres de los cinco casos comprobados son ciudadanos dominicanos.

El funcionario aseguró que dos de esas personas arribaron desde Italia y un tercero, desde Francia y España.

Sánchez dijo que la mujer que dio positivo al coronavirus y que reside en el municipio de Villa Riva será tratada en su propia casa y aseguró que en otros países hay experiencia sobre manejo a domicilio de casos de enfermos de coronavirus.

Agregó, en rueda de prensa, que en el caso del niño de 12 años que regresó al país tras visitar España y Francia, fue ingresado al hospital Ramón de Lara junto a su padre en vista de la cercanía de ambos. Este último está asintomático.

Recordó el tercer caso, el de una mujer de 19 años que regresó al país desde Italia, y quien es tratada de la enfermedad en Santiago.

“Estos tres casos también son importados, todavía no hay evidencia comprobada de que el virus COVID19 esté circulando dentro de la población de la República Dominicana; no hay circulación comunitaria del virus, por tanto recomendamos a toda la ciudadanía a esperar con calma, sin exaltación ni pánico la comprobación de circulación comunitaria del virus, que no se ha producido a la fecha”, reiteró.

Sánchez Cárdenas recomendó a la población a lavarse las manos con jabón de cuaba (hecho de aceite y lejía) que es un antiséptico de mayor protección que el alcohol.

Asimismo, el galeno recomendó continuar con la docencia de manera “normal” en escuelas y colegios.

Los dos primeros casos comprobados del coronavirus corresponden en República Dominicana a un italiano y a una canadiense que arribaron al país el 22 de febrero pasado y quienes se encuentran ingresados “en buen estado” en el hospital Ramón de Lara.

