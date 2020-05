Mujer padece lupus pide ayuda para costear medicamentos y contrarrestar enfermedad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- Una joven puertoplateña de 26 años de edad, está apelando a la caridad de la ciudadanía para poder costear un tratamiento de alto costo que debe aplicarse ante su condición de salud.

Marieliza Reyes García, residente en la populosa barriada de Padre Granero, explicó que tiene seis años padeciendo de lupus que es una enfermedad inflamatoria ocasionada cuando el sistema inmunológico del cuerpo ataca a sus propios tejidos.

“Yo estoy desesperada debido a que mi esposo lo que es un chiripero, pero debido a la pandemia no está laborando, uso muchos medicamentos para tratar mi enfermedad la cual ya me dañó un riñón y para colmo de males en esta cuarentena la ayuda del Gobierno no llegó a mi casa”, se lamentó.

Asegura que debido a su enfermedad debió ser sometida a una cirugía y aún tiene resentida la herida de la operación, razón por la cual debe realizar curas interdiario, además sufre de fatiga, dolores de las articulaciones, sarpullidos y fiebre.

Marieliza implora por ayuda a los ciudadanos de buen corazón ante la difícil situación de salud que atraviesa y por la imposibilidad de trabajar (se dedica a la venta de interiores) debido a las restricciones instauradas por el estado de emergencia decretado en todo el país ante la presencia del virus COVID-19.

“Yo quiera pedir una ayuda a través de usted si es posible, sé que en el mundo hay muchas personas buenas, que por más mínimos que sean sus aportes, serán muy grandes para mí”, sostuvo la joven al conversar con este redactor.

Las personas de Puerto Plata y de otras locaciones de República Dominicana que deseen contribuir con esta causa, pueden hacerlo a través de la cuenta 9601687090 del BanReservas o llamar directamente al teléfono: (849) 270-7898.

El lupus es una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados.

