Mujer narra cómo sobrevivió a 47 puñaladas que le propinó su expajera

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La joven Angélica de Jesús Manzueta, quien está viva para contarlo, narra su trágica experiencia tras recibir 47 puñaladas de parte de su expajera Robinson Carmona, el cual se encuentra prófugo desde el pasado 31 de agosto, cuando cometió el hecho en el sector La Proyecto #2 en el municipio de Yamasá, provincia Monte Plata.

La madre de dos niños dijo que todavía teme por su vida y le da miedo salir a las calles.

“Vivo cada día atormentada, no sé la mentalidad de él pero, como intentó matarme así lo puede hacer a la segunda, la tercera, entonces, tengo miedo de salir a la calle”, expresó De Jesús Manzueta.

La joven narró que al momento de recibir las estocadas le decía a su expareja que pensara en sus hijas.

Asimismo, contó que lo empujó y luego se dirigió hacia la sala de la casa, cuando su verdugo continuaba sin piedad arremetiendo contra ella.

“Siguió dándome y dándome y había un señor, un hombre, yo le decía que me ayudara y que no me dejara morir, y él cogió y salió por la puerta de atrás… No encontré ayuda porque las personas que estaban en otra casa corrieron y me dejaron sola”, contó la joven.

Angélica dijo que una de las 47 puñaladas que le han provocado mayores secuelas fue la propinada en la zona del corazón y las que tiene en el cuello, asegura que casi no puede respirar luego del ataque.

En tanto, la madre de la joven narró que ese día Angélica se desmayó y que Carmona la dejó por muerta. Dijo que su hija “botó mucha sangre”.

Angélica de Jesús Manzueta hizo un llamado a las autoridades para que apresen a Robinson Carmona, el cual se encuentra prófugo luego de cometer el hecho.-

Por Genara Sánchez

