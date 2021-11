Mujer narra cómo salvó su vida tras ser agredida por su expareja en Bayaguana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- Una mujer narró cómo logró salvar su vida milagrosamente tras supuestamente ser agredida con un arma blanca por parte de su expareja, en un hecho ocurrido el pasado 21 de noviembre de 2021 en el municipio de Bayaguana, provincia Monte Plata.

Paola Santana, de 30 años de edad, dijo que no sabe cómo sobrevivió al ataque mortal con arma blanca que le habría realizado su expareja, Saúl Santana, momento en que este se presentó a su vivienda y en presencia de los tres hijos de ambos.

“Él me tiró la primera puñalada y yo tire el niño, de ahí yo caí en la cama y él hacía así, y yo metía el brazo por eso todas las heridas son ahí, ” contó Santana.

En medio del llanto, Paola Santana, explicó que “él siempre me decía que si me daba y me dejaba viva iba a coger 15 años de cárcel, que se iba meter a evangélico y por su buen comportamiento iba a salir de una vez pero cuando saliera iba a coger 30 porque me iba a matar”.

La mujer fue atendida de urgencia en el hospital del municipio Bayaguana, mientras que su agresor emprendió la huida, y posteriormente se entregó a las autoridades en el destacamento de Quisqueya en San Pedro de Macorís.

Medida de coerción

De acuerdo a la magistrada de violencia de género, Zaida Vázquez, al joven se le impuso una medida de coerción de tres meses de prisión preventiva que deberá cumplir en el CCR de Monte Plata.

Por: Pedro de León.

