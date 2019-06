(VIDEO) Mujer graba video horas antes de morir denunciando falta de atención médica en hospital

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una mujer que se encontraba ingresada en el hospital Presidente Rafael Estrella Ureña, en Santiago, denunció a través de un video grabado horas antes de morir, la falta de atención medica en el hospital donde se encontraba y responsabilizó a los médicos de lo que pudiera pasarle.

Nery Gil Ferreiras, quien según el acta de defunción falleció debido a insuficiencia respiratoria, se quejó en el audiovisual del poco interés mostrado por médicos del Hospital Presidente Rafael Estrella Ureña en la ciudad de Santiago.

“Miren mis hijos yo estoy desde las seis y media, en este hospital y todavía a mí no se me ha puesto ni un medicamento, en caso de que me pase algo fue por falta de asistencia, porque me estoy sintiendo mala y estoy llamando a los doctores y ellos no me hacen caso”, dijo la señora en un video antes de fallecer.

Tras el hecho, los parientes pidieron a las autoridades de salud y del referido hospital esclarecer la situación e imponer sanciones a los responsables.

