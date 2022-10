Mujer disgustada intenta dar “chancletazo” a agentes de seguridad de Palacio de Justicia en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Una mujer que se encontraba en la fila del Departamento de Atención al Usuario en el Palacio de Justicia de Santiago, armó tremendo desorden e intentó propinar un “chancletazo” a varios agentes de seguridad por presuntos disgustos durante el tiempo de espera.

En un video se observa cómo la femenina vociferaba a todo pulmón solicitando a una joven identificada solo como Raisa que grabara la situación. La dama pretendió en varias ocasiones golpear a los uniformados con un calzado tipo zapatilla, cuando estos intentaban sujetarla.

Otro ciudadano, que no ofreció su nombre, explicó muy disgustado que no se le respetó el tiempo de espera y que intentaron quitarle su turno.

“Lo que pasa es lo siguiente, yo tengo un turno para depositar, el señor viene cuando yo estoy depositando me agarra y me quita mi turno y me saca de la fila y entonces me dice que me saquen y busco la autoridad, entonces yo le digo a la autoridad, mire yo no soy culpable, yo tengo un turno, yo acabo de depositar uno y estoy depositando dos, ¿pero por qué?, expresó.

Hasta el momento las autoridades del departamento no han ofrecido declaraciones sobre lo ocurrido.

