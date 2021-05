Mujer dice su novio finge morir de Covid-19 para terminar relación con ella.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HAWAII. – Una Mujer hace público a través de las redes sociales que su ex novio fingió haber muerto por coronavirus para terminar la relación amorosa de 2 años que sostenían en Honolulu, Hawaii.

La víctima se hace llamar Kathryn y publicó su testimonio a través de la red social Tik Tok, compartiendo la triste historia que vivió cuando se enteró que su novio no estaba muerto, que se hizo pasar por muerto para poner fin a su noviazgo.

Según Kathryn, conoció William James Khan en 2018, a través de una app de citas, cuenta que ambos vivían en Honolulu, Hawái, por lo que pudieron conocerse pronto en persona.

Expresó que desde el primer momento surgió la química entre ambos, aunque parecía que él no estaba muy seguro de querer iniciar algo formal con ella, ni ella tampoco. Por lo que ambos acordaron tener encuentros ocasionales en un hotel

Afirma que con el paso del tiempo formalizaron la relación y luego de iniciar la relación, William le comentó que su madre estaba enferma de cáncer y debía viajar seguido para poder verla, razón por la que empezó a visitarla con menos frecuencia.

Mas adelante el hombre le comentó que debía ir a su casa familiar más seguido porque su padre había enfermado de tuberculosis, lo que hizo que se alejaran aún más.

“Después de 2 años de relación, al inicio de la pandemia el me comentó que tenía coronavirus y que debía hospitalizarse” dijo la novia.

Aseguró que pasaron un par de semanas y estaba muy angustiada por no saber nada de su novio y un día recibió una llamada con la que le notificaron que William había muerto por COVID-19.

Dice que se comunicó al hospital y le dijeron que en los últimos días no habían atendido a nadie con ese nombre, llamó a la policía para reportar su desaparición y ahí se enteró que no existía registro alguno de un caballero con ese nombre.

“Sí que mi novio no sólo me ghosteó fingiendo su muerte, sino que además me mintió durante dos años sobre su verdadera identidad”, narró la mujer a través de su TikTok.

El ghosteo, viene del inglés ghost que significa fantasma, consiste en dar por terminada una relación que ya iniciaba o sostenía intercambios afectivos o eróticos cortando contacto con el otro y desapareciendo en forma radical de su vida. Una común hoy día, que es reconocida como maltrato psicológico.