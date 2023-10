Mujer denuncia motorista rompió cristales de su vehículo; una piedra le habría dado a ella

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Una mujer embarazada denunció este martes que un motorista rompió con dos piedras, una de las cuales le habría pegado a ella, los vidrios del vehículo en el que se transportaba entre las avenidas José Contreras y Correa y Cidrón.

La mujer explicó que el hecho ocurrió supuestamente, debido a un choque múltiple que hubo y el motorista la acusó de haberlo chocado y que no se movería hasta que le cubrieran los daños.

«Buenas noches. Me siento en la necesidad de compartir lo que me sucedió hoy llegando a mi oficina con mi padre. No sé qué terminará pasando en este país con los motoristas bajando la avenida Italia, dirección avenida Independencia; entre la José Contreras y la Correa y Cidrón, había bastante tráfico y todos tuvimos que frenar de golpe. Detrás nuestro había un motorista, a quien lo chocó una jeepeta y el motorista terminó dándonos a nosotros por detrás. Efecto dominó», inició diciendo la mujer, quien no se identificó.

«En todo momento estamos en el semáforo, aún en rojo, y el motorista deja su motor frente a nuestro carro alegando que lo chocamos y que no lo moverá hasta que se le cubran los daños», agregó.

Según difundió Tráfico Expreso, la mujer continuó explicando que cuando vieron que el joven estaba agresivo, su padre «trata de dar reversa y ahí el motorista coge dos peñones (no piedras normales) y comienza a romper los vidrios de nuestro carro, empezando por el vidrio detrás del pasajero y luego el vidrio trasero. La piedra termina dándome a mi que estoy sentada en el asiento de pasajero y que tengo 40 semanas de embarazo».

Hasta el momento se desconocen las identificaciones de los involucrados.