Mujer denuncia le suspendieron seguro de salud por figurar en nóminas estatales donde no labora

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una madre soltera de tres hijos denunció este jueves que fue sacada del seguro de salud del régimen subsidiado porque aparece en cuatro nóminas de instituciones, incluyendo dos ayuntamientos, en las cuales, según dice, nunca ha laborado.

La afectada es Victoria Vikeidy Oviedo de León, quien narró a El Nuevo Diario que se enteró que aparecía en esas nóminas cuando acudió a un centro de salud a realizarse un estudio y tras solicitarle su tarjeta del seguro médico le dijeron que este estaba desactivado.

Oviedo de León, quien dijo no trabaja en ninguna empresa desde el año 2015, narró que ese mismo día se comunicó vía telefónica con la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), donde le comunicaron que su seguro había sido desactivado porque su nombre se encuentra registrado en cuatro nóminas.

“Ahí me informan que sí estoy empleada. Cuando me mandan la información y me dan los datos y los lugares de donde estoy empleada también me envían al Ministerio de Trabajo para que me den un documento que establezca que no trabajo en ninguna de esas empresas, el cual debo retornarlo a la Dida”, contó Oviedo de León, quien reside junto a sus tres hijos en el municipio de Haina.

Sin embargo, según reveló la denunciante, el departamento que debe brindarle la información requerida se encuentra cerrado en este momento, debido a la crisis sanitaria que vive el país, situación que la mantiene desesperada, ya que necesita su seguro para poder acudir al médico.

“Ahora no tengo seguro, ni pude conseguir ninguna ayuda del Gobierno, y esta situación me tiene muy impotente”, manifestó la afectada.

En tal sentido, pidió al ministerio de Trabajo que se conduela de su caso y ordene le reciban lo más pronto posible, para poder resolver esta situación.

Las instituciones en la que aparece el nombre de Oviedo de León son Quinta Pasadena SA, ayuntamiento del Distrito Municipal de Matanzas, ayuntamiento municipal de Sabana Grande de Boyá, y Celeste Angélica Sabater Vásquez.

