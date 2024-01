Mujer denuncia le robaron todas sus pertenencias en Las Matas de Farfán

EL NUEVO DIARIO, LAS MATAS DE FARFA.- Una mujer denunció este miércoles que unos desaprensivos le robaron todas las pertenencias de su casa en el sector La Cruz, municipio Las Matas de Farfán.

Se trata de la joven Perla Massiel Rodríguez, quien dijo que se presentó a la comandancia policial a interponer la denuncia, pero que hasta ahora no ha recibido respuesta.

La femenina expresó que el hecho ocurrió el pasado viernes 29 de diciembre, cuándo se encontraba dormida junto a sus dos hijos.

«En mi casa, el viernes forzaron la puerta trasera, penetraron los ladrones, me llevaron los celulares y cosas que se pudieron llevar y lo más lindo es que yo estaba con mis hijos dentro dela casa, fui a la policía, me tomaron los datos y me dijeron que me avisaban… y está es la fecha que estoy esperando la llamada; pero mientras no tomen carta en el asunto, los ladrones van a estar azotando aquí en el barrio», narró.

La dama se mostró preocupada porque le podría haber hecho daño a ella y sus hijos.

Massiel hizo un llamado a las autoridades para que investiguen su caso.