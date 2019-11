Mujer denuncia Bienes Nacionales pretende desalojarla de casa asignada por LF en 1998

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una mujer de aproximadamente 60 años denunció la mañana de hoy que la Dirección General de Bienes Nacionales pretende despojarla de una vivienda que ella pagó y que le fue asignada por el expresidente Leonel Fernández en 1998.

“La fuerza pública me entrega una orden de desalojo para el 14 de este mes, yo no soy invasora, no he violado ninguna ley y yo no me voy a salir de ahí por un error cometido por Bienes Nacionales”, expuso la señora Carolina Feliz entre llantos en entrevista para el espacio El Nuevo Diario A.M. que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.

Dijo que “a nosotros, como estábamos en la calle, nos asignaron un apartamento que no tenía puertas, baño, no tenía nada, pero como nos encontrábamos a la intemperie, vivíamos alquilado me sentí bien y le pusimos lo que pudimos”.

Feliz precisó que ella lleva 21 años ininterrumpidos residiendo en ese apartamento ubicado en Los Farallones con sus 8 hijos y tres nietos, al tiempo que indicó que Bienes Nacionales ha cometido un error por haber reasignado un inmueble que fue rescatado por la misma institución estatal.

La mujer pidió la intervención del presidente Danilo Medina, y en ese sentido agregó que su familia no puede ser desalojada porque ella no es invasora y se le han violado sus derechos.

VER ENTREVISTA A PARTIR DEL MINUTO 56:20

La señora refirió que ella y su marido sintieron una gran preocupación cuando fueron a saldar por completo la vivienda y la entidad gubernamental le puso un “stop” a su último pagó de un apartamento que, según destaca, fue condicionado por ellos.

Carolina Feliz expuso que “yo soy dominicana y si yo estoy en la calle y Bienes Nacionales nos asignó un apartamento y nosotros lo pagamos, porque tenía un costo de 48 mil pesos y dimos 45 mil”, añadió la señora con rostro de impotencia e indignación.

Anuncios

Relacionado