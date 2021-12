Mujer denuncia a expareja por maltrato físico en Azua

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, AZUA.- Una mujer denunció este lunes a su expareja por agredirla mientras compartía con vecinos y familiares a tal punto de agarrarla por el cuello y provocarle moretones.

Heidi Ramírez dijo que su expareja es Junior Pascual Beltré Feliz mejor conocido como “Mazucamba”, y sostuvo que acudió a la Unidad de Género y Violencia Intrafamiliar que dirige la magistrada Nelly Melo e interpuso una querella en su contra para evitar consecuencias mayores.

Ramírez sostuvo que se trasladó a el Ministerio de la Mujer donde fue atendida por una abogada y una psicóloga de esa institución y se mostró agradecida por las atenciones brindadas

Señaló que tiene más de un mes separada de su ex pareja y que ya no quiere regresar con él, aspecto que Beltré Feliz no ha querido aceptar e indicó que quiere evitar ser una víctima mortal.

