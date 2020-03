Mujer de SFM diagnosticada con coronavirus: “Yo no tengo nada”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La señora Oraida Herrera Díaz, quien, según informaron las autoridades, está diagnosticada con el coronavirus (Covid-19), negó, en momentos en que era trasladada al hospital Ramón de Lara desde San Francisco de Macorís, que estuviera afectada por el virus.

“Yo no tengo nada, esa gente (autoridades) van a decir que yo tengo algo, pero yo no tengo nada”, manifestó Herrera al comunicador de San Francisco de Macorís Máximo Peralta durante una entrevista telefónica.

“(Las autoridades) me llevaron descalza, encuera, sin coger ropa ni nada”, sostuvo la mujer, a la vez que dijo que le abrí la puerta porque yo no tenía nada, porque yo estoy segura que no estoy enferma, no tengo eso. Me quieren hacer una maldad, porque no me quedé callada con la prensa”.

Al ser preguntada sobre su familia, la señora de 56 años manifestó que su hijo, residente en Estados Unidos, vendrá al país debido a su situación.

El Ministerio de Salud Pública, junto a militares, acudió este martes a Villa Riva, a fin de trasladar a la mujer, al referido hospital de Santo Domingo Este. La señora llegó al país desde Italia a finales de febrero.

