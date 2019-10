Mujer con dos vaginas queda embarazada pese a diagnostico de infertilidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Una mujer con dos vaginas y que dio a luz una niña ha acaparado la atención luego de que los doctores le dijeran que no podría convertirse en madre debido a su extraña condición.

La mujer identificada como Elizabeth Amoaa, de 36 años de edad, fue diagnosticada por los doctores con útero Didelphys, dígase que tiene dos vaginas, dos úteros y dos cérvix, además de fibromas uterinos, razón por la cual dijeron que era infértil.

Sin embargo su hija nació en el año de 2010, dos años después de ser diagnosticada por sus ginecólogos.

“En 2008 cuando me diagnosticaron fibromas uterinos, los doctores me dijeron que no podría convertirme en madre”, dijo Amoaa.

Asimismo indicó, que cuando quedó embarazada de su hija consideró que todo había sido una bendición de Dios.

“En realidad pensaron que era un embarazo ectópico, ya que no sabían que tenía un útero doble, y yo tampoco”, dijo la mujer.

El útero Didelphys es una anormalidad congénita que ocurre cuando dos tubos más pequeños en un feto femenino no se fusionan en un solo útero, sino que crecen en dos estructuras separadas.

Quedó embarazada nuevamente en 2017, pero tuvo un ‘aborto involuntario silencioso’, un aborto espontáneo sin sangrado, a los cuatro meses.

Trágicamente, Elizabeth tuvo que someterse a un aborto con medicamentos y la evacuación del útero para extraer al feto.

La experiencia la inspiró a compartir su historial médico que vivió con su hija.

