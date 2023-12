Mujer clama a las autoridades; dice su expareja la quiere matar, lo ha denunciado pero lo sueltan

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA. – Una joven hizo un llamado a las autoridades para que estas la ayuden, ya que según denuncia su vida corre peligro, porque su expareja la quiere matar e incluso ya le ha propinado golpes.

Se trata de Frangelina García Cadena, quien vive en La Ciénega de Cabarete, provincia Puerto Plata, quien denunció que está siendo víctima de su expareja, Ray Francisco.

García Cadena dijo que ha ido varias veces a la Fiscalía, inclusive con prueba de las agresiones de su expareja, pero que lo detienen y luego lo sueltan.

«Tenemos seis meses dejados (…) yo he ido ya varias veces a la Fiscalía, lo agarran por un día, lo sueltan, llevo mi diagnóstico médico, él me agrede, tengo un golpe en un seno, me dio una pedrada y vive amenazándome, no me deja tranquila», expresó.

«Yo le estoy haciendo un llamado (a las autoridades), por favor, que me ayuden y que hagan justicia, por favor, porque el señor me va a matar. Me está amenazando, va a mi trabajo, me agrede (…), me dice que me quiere matar, que quiere hablar conmigo, si no me va a matar, entonces, mi vida corre peligro», agregó.