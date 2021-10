Mujer a quien le practicarán eutanasia este domingo asegura duerme más tranquila

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Martha Sepúlveda, la mujer colombiana a la que este domingo le practicarán la eutanasia, dijo que “tengo buena suerte, me río más, duermo más tranquila”.

Sepúlveda, quien fue diagnosticada en 2018 con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una grave e incurable enfermedad que iba a causarle mucho dolor y una muerte lenta a la mujer de 51 años, se describió como “una persona católica, me considero muy, muy creyente. Pero Dios no me quiere ver sufrir a mí”.

De acuerdo a BBC Mundo, Sepúlveda decidió optar por pedirle un permiso a las autoridades de su país para practicarse la eutanasia.

Su hijo identificado como Federico, aseguró “mi mamá está tranquila y feliz desde que le dijeron que podía morir porque su vida era literalmente un infierno”.

“Creo que demuestro más mi amor si la apoyo en esta decisión que ella tomó”, agregó el joven de 22 años, quien dijo que al principio rechazaba la eutanasia para su madre.

