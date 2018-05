Muerte Teo Veras deja industria de la comunicación sumergida en el dolor

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Personalidades y comunicadores expresaron su profundo dolor por la muerte del radiodifusor Teo Veras, quien fue hasta el momento de su deceso accionista y director general de La 91.3 FM, estación pionera de música en inglés en nuestro país, en la cual desarrollaba programas como “El Matutino de Teo Veras” y “Locos por los Clásicos”.

El comunicador, considerado como el padre de la radio moderna en República Dominicana, tenía el carnet de locutor número 1225, que otorga la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos.

Su deceso se produjo la madrugada de este jueves, a los 67 años de edad, debido a un infarto. Veras inició su carrera profesional en 1969 en Radio Unión de Santo Domingo como locutor y productor de programas. Luego laboró para Radio HIN (1969-1978), y Radio Clarín, donde creó y produjo el programa “Clarín Internacional”, transmitido por las frecuencias locales e internacionales de esta estación (1974-1975).

Expresiones en redes sociales de comunicadores:

Karina Larrauri

Don Teo, quiero recordarlo con esta sonrisa y con sus característicos ¿Qué hay? cada vez que nos cruzábamos en la emisora.

Iniciar la radio a su lado y estar tan cerca durante 17 años dejan un hermoso legado en mi vida. Y pensar que ayer hablábamos en cabina…. La fragilidad de estar vivos.

Gracias por tanto, maestro.

Las mañanas no serán las mismas sin tu voz.

Sergio Carlo

Descanse en paz Don Teo.

Gracias por sus “jalones” de orejas, por sus consejos, por escucharme y por siempre estar en disposición de colaborar.

Reynaldo Infante

Este miércoles tuve el privilegio de compartir con Don Teo por varias horas en su oficina-estudio personal, trabajando en un nuevo proyecto, compartiendo ideas y proyectando el futuro. Me mostró sus primeros trabajos, grabaciones que estaba recuperando y una gran audioteca de comerciales y programas de radio. Hace apenas horas conecté físicamente con Don Teo, su vida, su visión y pasión por la radio y la locución comercial y en este momento conecto con el legado de un hombre que construyó, que vivió en el hacer, investigar, probar, emprender y sobre todo aprender. Gracias Don Teo, por el privilegio de su existencia, de su trabajo, de su legado y el privilegio de compartir apenas un instante de su existencia en este plano. Hoy somos testigos de la transformación de Don Teo y nos quedamos con su gran legado. Que su vida sea motivo de inspiración. Gracias Don Teo! Descanse en Paz. OJO: la foto que he publicado es del perfil de Don Teo, me quedo con esta imagen de alegría y energía de él!!! #teoveras

Carlotti Peralta, compañera de programa “Locos por los Clásicos”

No diré nada… el alma me duele demasiado. Descanse don Teo, descanse. Usted que nunca paró.

Milagros Germán

Qué triste forma de empezar el día. Despedir un hombre bueno, un ser humano decente, una agradable compañía de muchos años nos hace pensar en la fragilidad de la vida.

Hasta siempre Teo.

Nos dejas tu ejemplo y la inspiración de hacer camino sin dañar, de construir con la palabra y de hacer de nuestras vidas un propósito para los demás.

!Vuelve a casa en paz!

Mariasela Álvarez

Recuerdo que como muchas adolescentes, te llamaba a la emisora de Rahintel para que me dieras las letras de algunas canciones en inglés, era mi forma de aprender el idioma, y tú y Ramón Aníbal Ramos, siempre tan complacientes. Luego, con mis compañeros del barrio te llevábamos juguetes cuando pedías para Navidad. Todos los jóvenes de los 70 te escuchábamos y admirábamos! Tu voz y las canciones que nos hacías escuchar formaron la banda sonora de nuestra primera juventud. Luego de eso te consagraste con tu Matutino en la 91… Las veces que esos jóvenes ya padres, llevando a nuestros hijos al colegio escuchamos ese jingle y tu “¡Buenos días por la mañana!”… Tus comentarios sobre la actualidad y tu maravillosa voz y energía nos daban ánimos para empezar el día. Tus grandes aportes están ahí para las nuevas generaciones. Nunca te vamos a olvidar querido @teoverasrd, entraste al parnaso de los Inmortales de nuestro país. Buen viaje y hasta siempre! #TeoVeras #locutor#amigo

Acroarte

“La locución dominicana ha perdido a uno de los grandes. Cuan sorprendente ha sido su partida Don Teo, lo recordaremos con todas las bondades del mundo”.

Luis Manuel Aguiló

La radio dominicana pierde a un grande, Teo Veras, quien es considerado como ejemplo para las generaciones que trabajan locución.

Los restos de Veras están expuestos en la funeraria Blandino, de la avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo.

