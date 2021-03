Mueren tres personas y otras cinco resultan heridas tras ser atropelladas en San Diego

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EEUU.- El jefe de la Policía de San Diego, David Nisleit, informó este lunes que al menos tres personas fallecieron, luego de que nueve indigentes que dormían bajo un puente fuera atropellados, en un hecho registrado en las inmediaciones del San Diego City College.

Nisleit indicó que el Departamento de Bomberos y otros socorristas se presentaron a la 1400 de B Street tras varias llamadas al 911.

Tras el incidente, cinco personas fueron enviadas a un hospital de la zona, dos de estas se encuentran en condición grave, indican medios internacionales como Telemundo.

“Escuché un fuerte estallido o como un boom. Me di la vuelta y vi faros amarillos y lo que sigue es que casi me succionan debajo del auto. Y luego me las arreglé para sacar mi pierna de debajo del auto aquí mismo”, sostuvo una de las víctimas, quien decidió no ir al hospital.

Nisleit indicó que el conductor es un hombre de 71 años y se detuvo para ayudar a las víctimas. Posteriormente fue detenido y se investiga si estuvo conduciendo borracho.