Muere por covid-19 una peruana participante en ensayo de vacuna de Sinopharm

EL NUEVO DIARIO, LIMA.- Una peruana participante en el ensayo clínico de la vacuna contra la covid-19 del laboratorio chino Sinopharm falleció por una neumonía causada por el coronavirus, un evento que no significa en absoluto que la vacuna sea ineficaz, advirtieron este martes los responsables de la investigación.

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), a cargo del estudio en el que participaba la víctima, confirmó este martes la muerte de la mujer sin revelar si había recibido efectivamente la vacuna o en su caso se le había administrado un placebo, como se hace en esta clase de ensayos.

A la UPCH concurrieron 6.000 voluntarios para participar en el ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm, a los que a 2.000 se le inoculó la vacuna elaborada con la variante del virus SARS-CoV-2 de Wuhan, a otros 2.000 la de Pekín y a otros 2.000 se les aplicó un placebo.

De haber recibido el placebo, la mujer desarrolló el cuadro infeccioso de la covid-19 de manera regular y se complicó al padecer diabetes e hipertensión, dos factores de riesgo asociados a buena parte de los fallecimientos por esta enfermedad en Perú, como indicó Germán Málaga, investigador principal del ensayo clínico.

En caso de haber recibido alguna de las vacunas aplicadas en el estudio, la infección y posterior de la mujer puede deberse a que la efectividad de estas no sea del 100 %, recordó la UPCH, algo que estaría por confirmar.

MAS DE UNA SEMANA GRAVE

La universidad relató que la voluntaria fue diagnosticada y tratada desde el principio de la enfermedad, luego se le tramitó una hospitalización temprana y, más tarde, cuando su estado fue a peor, tuvo acceso a un ventilador mecánico en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

El centro de estudios e investigación apuntó que “recibió todos los cuidados indicados para tratar esta enfermedad y sus complicaciones y estuvo luchando por su vida más de una semana, sin que pudiera vencer al embate de la misma”.

El fatal desenlace ha sido comunicado al comité de seguridad y a las autoridades competentes para completar la investigación que esclarezca este episodio.

La UPCH también señaló que a todos los voluntarios del estudio se les informa que deben continuar con las prevenciones habituales para evitar el contagio de la covid-19, pues los participantes desconocen si han recibido la vacuna o el placebo.

El ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm a cargo de la UPCH fue suspendido por el Instituto Nacional de Salud (INS) durante casi una semana en diciembre después de que un voluntario de 64 años desarrollase una serie de síntomas neurológicos, entre ellos debilidad en las piernas, similares al síndrome de Guillain-Barré.

A LA ESPERA DE PRIMERAS VACUNAS

El Gobierno peruano está a la espera de recibir el primero de los 38 millones de dosis de la vacuna de Sinopharm que se ha comprometido a adquirir en este año 2021.

Pese a que el Ejecutivo anunció que ese primer lote de vacunas llegaría en enero, aparentemente no será así después de que la administración pública no haya logrado concretar el envío y haya sido un grupo de empresas privadas quienes se han comprometido a pagar y tramitar el avión que traerá la vacunas.

El de Sinopharm es a priori es el contrato de Perú más grande para conseguir vacunas tras haber acordado también adquirir 14 millones de dosis al laboratorio británico AstraZeneca y haberse garantizado 13,3 millones de dosis brindadas por la iniciativa multilateral COVAX, lo que sumado todo debería ser suficiente para inmunizar a toda su población.

No obstante, una reciente encuesta reveló que un 48 % de los peruanos no quiere recibir la vacuna porque cree que no será segura, principalmente por haberse desarrollado tan rápido y haberse acortado los plazos normales de los ensayos clínicos.

Perú se encuentra actualmente en plena segunda ola de contagios de covid-19, con su sistema sanitario nuevamente colapsado y el número de fallecidos de nuevo acelerándose cada día más.

En total registra más de un millón de casos sintomáticos confirmados, de los que casi 40.000 han fallecido, pero los reportes de los Gobiernos regionales, que sí cuentan los casos asintomáticos y sospechosos, elevan en su conjunto el número de casos a más de dos millones.