Muere poeta y escritor dominicano Alexis Gómez Rosa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Murió este viernes el poeta y escritor dominicano Alexis Gómez Rosa, luego de estar ingresado en un centro de salud de esta ciudad, tras sufrir un derrame cerebral.

Gómez Rosa falleció en el Centro de Otorrinolaringología y Especialidades luego de sufrir una hemorragia intraventricular.

Gómez Rosa nació en Santo Domingo el 2 de septiembre de 1950.

Poeta y educador. Se graduó de Licenciado en Letras por la State University of New York y posee una maestría en Literatura Hispanoamericana de New York University.

Fue profesor de lengua española en el sistema de educación pública de New York, y enseñó Cultura Dominicana en The City University of New York. Fue ministro consejero en la Embajada Dominicana en Uruguay.

