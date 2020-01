Muere Pete Dye, diseñador del campo de golf Teeth of the Dog

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.- Falleció en La Romana, precisamente en su hogar en Casa de Campo este jueves en la tarde, el arquitecto/diseñador de canchas de golf Pete Dye, a los 95 años de edad.

Dye diseñó numerosos campos de golf durante una carrera que comenzó en 1959 junto a su esposa, Alice, quien murió en febrero pasado a los 91 años (habían estado casados ​​durante 68 años).

El portafolio de Dye, que abarcó más de seis décadas y contó con más de 100 cursos, incluyó varios lugares importantes y del PGA Tour, incluido el estadio TPC Sawgrass ‘Stadium, el Kiawah’s Ocean Course, Harbour Town y la sede de la Copa Ryder de este año, el Whistling Straits’ Straits Course, así como otros diseños de alto rango como The Honors Course y Pete Dye Golf Club.

También diseñó el laureado Dientes de Perro (Teeth of the Dog), The Links, Dye Fore, entre otros.

“Pete dejó una marca indeleble en el mundo del golf que nunca será olvidada”, dijo un comunicado de la familia y publicado en Golf Channel. “Todos vamos a extrañarlo mucho.”

Fue además mentor de muchos diseñadores, entre ellos Jack Nicklaus.

Dye fue incluido en el Salón de la Fama del Golf Mundial en 2008.

Para Pete Dye, el campo Diente de Perro es el diseño que más le enorgullece. “Cuando empecé a diseñarlo en 1970 no había en la zona ni siquiera 100 kilómetros de vías pavimentadas. Ahora puedes encontrar en Casa de Campo 3,500 hogares, un aeropuerto internacional, 50,000 personas trabajando. Voy a ser un poco egoísta con esto, pero ese campo inició todo el proceso de golf que hoy se vive en el país” enfatizó Dye en una entrevista hace un par de años.

Dye nació en Urbana, Ohio, el 29 de diciembre de 1925, de padres Paul y Elizabeth Dye. Unos años antes del nacimiento de Dye, su padre aprendió golf y construyó un campo de golf de nueve hoyos en la propiedad de la familia. Dye fue un jugador consumado. Ganó su campeonato estatal de preparatoria antes de alistarse y servir en el Ejército a los 18 años, y luego jugó en cinco EE. UU. Aficionados y el Abierto de EE. UU. De 1957.

Aún se desconoce el funeral del legendario golfista y diseñador.

Anuncios

Relacionado