Muere padre de merenguero Jossie Estaban

Hoy es el día que hizo el Señor, y es el día que mi amado padre terrenal partió con el Señor . El Señor nos consuela en su palabra en Juan 14:2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Eso nos consuela en nuestra tristeza y en nuestra pérdida y nos llena de fortaleza.Todo obra para bien. Muy agradecido de Dios por el tiempo que nos los regaló. Papá ! Siempre estarás en mi corazón y en mis recuerdos. Descansa en Paz padre amado. #rip #padre #amordelbueno #paz #confuerza 💪🏻🙏🏻