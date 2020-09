Muere Michael Chapman, director de fotografía de “Taxi Driver”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- El director de fotografía Michael Chapman, conocido por su trabajo en los clásicos de Martin Scorsese “Taxi Driver”, “Raging Bull” y “The Last Waltz”, ha fallecido a los 84 años.

La noticia fue dada a conocer por su propia esposa, la guionista Amy Holden Jones, a través de Twitter. Chapman, conocido como “el poeta de las aceras” por su trabajo en “Taxi Driver”, murió el domingo de una insuficiencia cardiaca en Los Ángeles (California).

Su labor se vio recompensada con dos nominaciones al Óscar por “Raging Bull” y “The Fugitive”, de Andrew Davis.

Chapman, pupilo del célebre Gordon Willis (“The Godfather”), dejó su sello en obras tan conocidas como “Invasion of the Body Snatchers”, “Scrooged”, “Ghostbusters II”, “Kindergarten Cop”, “Doc Hollywood” o “Space Jam”.

De hecho, se inició como operador de cámara en la industria trabajando en obras como “Loving”, “Klute” y “The Godfather”, antes de lanzarse a colaborar con Steven Spielberg en “Jaws”.

Su debut como director de fotografía fue en “The Last Detail” (1973), una cinta protagonizada por Jack Nicholson.

La labor de Chapman rodando en blanco y negro la brutalidad de los boxeadores en “Raging Bull” aún se analiza en las escuelas de cine, al igual que sus movimientos de cámara, que hacen sentir al espectador como si estuviera dentro del ring.

Además, sus colaboraciones con Scorsese se extendieron en 1987 al vídeo musical que grabaron para el tema “Bad”, de Michael Jackson.

Su último título como director de fotografía fue “Bridge to Terabithia” (2007).

Chapman también probó a ponerse detrás de la cámara como director y rodó, entre otras, las películas “All the Right Moves”, con Tom Cruise, y “The Clan of the Cave Bear”, protagonizada por Daryl Hannah.

Apareció como actor, asimismo, en más de una docena de películas, aunque con pequeñas apariciones.