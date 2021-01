Muere madre del doctor Alejandro Báez por covid-19, tres semanas después de fallecer su esposo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Falleció la tarde de este miércoles por coronavirus la señora Julia Victoria Hernández de Báez, madre del exdirector del Comité de Gestión Emergencia Sanitaria covid-19, doctor Alejandro Báez.

Así lo informaron familiares del galeno a través de la red social Twitter, tres semanas después de que también falleciera su padre el doctor Alejandro Emilio Báez Van-Epps, quien también murió afectado por el terrible virus.

El progenitor de Báez murió el pasado 2 de enero y en ese momento la señora Julia permanecía ingresada.

Se recuerda que al escribir un relato de lo que pasó la familia luego de que sus padres fueran contagiados del virus, el destacado especialista narró que tenían cuatro semanas luchando con complicaciones del covid-19 en sus progenitores

“El 24 de diciembre papi hizo un paro cardiaco, lo reanimé y lo llevé a la misma UCI, (a solo pies) de mami. Unos días mejores que otros, el día antes de su muerte me agarró duro la mano y le dije repetidamente: Todo va a Estar bien, todo va a estar bien”, dijo.

“El 31 en casa no había apetito de celebración. El primero, para celebrar el año le llevaba a papi un player con una súper lista Spotify, de su música clásica favorita, me daba satisfacción saber que ese regalo le iba a gustar. En la UCI me dejan entrar y me dicen, doctor Báez, siéntese ahí. No tenía que decir más”, fue parte del mensaje publicado por el hijo que quien le dedicara 70 años de su vida a la medicina y 30 a la docencia.