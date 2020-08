Muere la hermana mayor del merenguero Johnny Ventura

View this post on Instagram

En el año 1981 perdí a mi madre y hoy a sus 96 años muy aquejada de salud con un gran dolor en mi alma me toca despedir a mi hermana mayor Paulina Engracia Ventura (Grá), quien también fue como una madre para mí. Se que vas a estar bien en un lugar privilegiado junto a Dios, nos quedan tus gratos recuerdos y mucha conformidad.