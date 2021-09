Muere joven tras accidente de tránsito en Haina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN CRISTÓBAL.-Un joven falleció el pasado lunes en el sector San José del municipio de Haina tras ser impactado por una patana mientras ser transportaba en su carro en la carretera Sánchez, frente a la envasadora Alejo Gas.

El fallecido fue identificado como Xavier Soriano Montás y recibió atenciones médicas en el Hospital Pablo Pina, de San Cristóbal.

Sus restos fueron llevado a un pequeño negocio que tenía que funcionaba como Car Wash y venta de accesorios de vehículos.

Una amiga de infancia de Soriano Montás expresó que era muy querido por el sector.

“Es increíble ver como un muchacho tan bueno y tan sano, sobre todo querido por todo el barrio ya no está con nosotros. Es duro escuchar la noticia de que no estas más con nosotros, según me cuentan de nuestra generación a pesar de las tentaciones y de todo en contra, te hiciste un hombre de bien, Dios mío dale una buena bienvenida porque te llevaste a uno bueno, para nuestro entender es a destiempo pero tu sabes más que nosotros cuales son tus planes”, manifestó.

Relacionado