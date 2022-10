(VIDEO) Muere Jerry Lee Lewis a los 87 años

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- El músico Jerry Lee Lewis, pionero del rock and roll, murió este viernes a los 87 años de edad, confirmó su publicista a los medios de comunicación.

Aunque la causa del fallecimiento se desconoce, el músico sufría varios problemas de salud desde 2019 tras sufrir un derrame cerebral que le obligó a cancelar todos sus conciertos y apariciones públicas.

El pasado miércoles, la revista TMZ informó erróneamente de la muerte de Lewis, lo que hizo sonar las alarmas sobre su estado de salud.

RIP JERRY LEE LEWIS

One of the original trailblazing Rock n Rollers, who more than earned his nickname ‘THE KILLER.’

Here he is in 1957 bashing the piano keys to GREAT BALLS OF FIRE. pic.twitter.com/x7Jff5VbOK

— James Leighton (@JamesL1927) October 28, 2022