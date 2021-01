Muere Hank Aaron, una leyenda del béisbol; ya se había vacunado contra el covid

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DEPORTES.- Falleció este viernes a los 86 años de edad el miembro del Salón de la Fama, antiguo rey de los jonrones y que impuso varios récords en el beisbol, la leyenda de los Bravos de Atlanta, Henry Louis ‘Hank’ Aaron, según varios reportes de medios estadounidenses.

La noticia fue confirmada por la hija del ahora fenecido beisbolista, aunque no compartió detalles de la causa del deceso.

Aaron nació en Mobile, Alabama en 1934. Jugó en terrenos de arena y jugó brevemente en las ligas negras y ligas menores durante su juventud. Recientemente publicó que había recibido la vacuna contra la COVID-19.

A la edad de 20 años, Hank Aaron hizo su debut en las Grandes Ligas y comenzó su carrera de 23 años con los entonces Milwaukee Braves. Su primera temporada lo vio terminar cuarto en la votación de novato del año cuando bateó 280 con 13 jonrones y 69 impulsadas. Fue solo el comienzo de lo que se convirtió en una de las carreras más legendarias en la historia del beisbol.

“Vacunarme me hace sentir maravilloso”, dijo Aaron a The Associated Press. “No tengo ningún escrúpulo al respecto, ya sabes. Me siento bastante orgulloso de mí mismo por hacer algo como esto … Es solo una pequeña cosa que puede ayudar a millones de personas en este país”, había puntualizado el exjugador el pasado 5 de este mes.

Aaron, se abrió paso con los Bravos de Milwaukee cuando tenía 20 años en 1954. Veintitrés años y 755 jonrones después, terminó su carrera en Milwaukee como miembro de los Cerveceros.