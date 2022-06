Muere George Lamming, un gigante de la escritura caribeña moderna

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. — George Lamming, un gigante de la literatura poscolonial cuyas novelas, ensayos y discursos influyeron en lectores y pares en su Barbados natal y en todo el mundo, murió a los 94 años.

Su muerte este mes fue confirmada por la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, quien dijo: “Dondequiera que iba George Lamming, personificaba esa voz y espíritu que gritaba Barbados y el Caribe”. No se dio ninguna causa de muerte.

Junto con contemporáneos como el premio Nobel VS Naipaul, Kamau Brathwaite y John Hearne, Lamming fue parte de una generación de escritores posteriores a la Segunda Guerra Mundial de las Indias Occidentales que llegaron a la mayoría de edad cuando el dominio británico en su región estaba siendo desafiado y pasó al menos una parte de sus 20s en Inglaterra. Pero a diferencia de Naipaul, quien se instaló en Londres y en ocasiones escribió con desdén sobre sus orígenes, Lamming regresó a casa y se convirtió en una fuerza moral, política e intelectual para un país recién independizado que buscaba contar su propia historia.

“Hay un tipo de inglés que se usa, digamos, en situaciones oficiales, en el contexto del servicio civil, en el contexto del parlamento, en el contexto de la escuela, etc.”, escribió una vez. “Pero siempre hubo, en cualquier territorio dado, otro tipo de inglés, el inglés del habla popular, el idioma que usa la masa de la población”.

Lamming tenía una visión amplia y conectiva que diría que se inspiró en parte en el historiador y activista trinitense CLR James. Su vocación era abordar los crímenes de la historia, desenterrar y preservar su cultura nativa y forjar un “sentido colectivo” del futuro.

En novelas como “En el castillo de mi piel” y “Season of Adventure” y en la no ficción “The Pleasures of Exile”, Lamming exploró el complicado legado del Caribe, como destino de esclavos secuestrados y enviados desde África, como destino campo de pruebas colonial para Inglaterra y como un vecino inquieto de los Estados Unidos, practicantes de “la magia engañosa del sueño de la leche y la miel”.

Lamming recibió su mayor reconocimiento por “In the Castle of My Skin”, cuyo título se extrajo de un poema temprano del premio Nobel Derek Walcott. Publicada en 1953, la novela es una narración semiautobiográfica basada en un pueblo caribeño desarraigado por el colonialismo y la toma de ganancias.

“In the Castle of My Skin” se estructuró en parte como una historia sobre la mayoría de edad sobre un niño que comienza a alejarse de sus compañeros cuando ingresa a una escuela secundaria más exclusiva. Pero también es un elogio: por los aldeanos que quedaron sin hogar, por la tala de árboles, la venta de tierras y la demolición de edificios, por el desmantelamiento de la forma de vida.

“Se podría decir que The Village es el personaje central”, escribió Lamming en una introducción a una reedición de la novela en 1983. “El Pueblo canta, el Pueblo baila, y como la palabra es su único rescate, se convocan todos los recursos de una tradición popular oral vital para dar testimonio de la humanidad esencial que reprende la miseria de su situación”.

Las novelas de Lamming “Los emigrantes” y “Season of Adventure” se basaron en sus años en Inglaterra y su desencanto con la cultura británica que había sido condicionado a emular. Vivió durante más de una década en Londres, pero pensaba en él como un lugar frío y alienado, donde nadie preguntaba por los demás y uno podía sentirse completamente solo incluso cuando vivía cerca de cientos de personas.

“Me convertí en un antillano en Inglaterra”, dijo durante una entrevista de 2013 para la Fundación Cultural Nacional de Barbados.

Lamming revisó y reinventó no solo su historia personal, sino también el pasado lejano, que vio como una batalla por la descolonización de la mente. “Nativos de mi persona” fue un viaje imaginario en un barco negrero cuyo capitán ya no cree en su misión. En una novela en la que estaba trabajando al final de su vida, imaginó a Cristóbal Colón arrestado por los nativos de las Indias Occidentales, “desnudo” y con las manos y las piernas encadenadas”. Suplica Colón: “Mis errores no han sido cometidos con intención de hacer mal”.

También estuvo muy influenciado por “La tempestad” de Shakespeare y el esclavo Calibán, a quien Lamming vio como un símbolo de la voz colonial que esperaba ser escuchada. Su novela “Water With Berries” es una versión moderna de la obra de Shakespeare y “The Pleasures of Exile” explora en profundidad el derrocamiento de la autoridad de Próspero sobre Calibán.

“El antiguo chantaje del lenguaje simplemente ya no funcionará”, escribió. “Porque el lenguaje de la política moderna ya no es el vocabulario exclusivo de Próspero. También es de Calibán; y dado que no existe un absoluto del que pueda surgir una prescripción moral, Calibán tiene la libertad de elegir el significado de este momento”.

Los admiradores de Lamming iban desde Richard Wright, quien escribió la introducción a la edición estadounidense de “En el castillo de mi piel”, hasta Jean-Paul Sartre y el autor keniano Ngugi wa Thiong’o.

Lamming pasó gran parte de la segunda mitad de su vida en Barbados, pero también enseñó en la Universidad de Brown, la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Pensilvania.

En 2008, recibió la Orden de la Comunidad del Caribe por su “energía intelectual, constancia de visión y una dedicación inquebrantable a los ideales de libertad y soberanía”. Seis años más tarde, Lamming recibió el premio Anisfield-Wolf a la trayectoria por sus “libros profundamente políticos que critican el colonialismo y el neocolonialismo”.

Lamming nació cerca de la ciudad capital, Bridgetown, en lo que él llamó un “pueblo malo”, donde el negro se identificaba con la “barata mano de obra” y el blanco simbolizaba el poder. En la escuela, temía que le preguntaran dónde vivía, y en los paseos a casa con compañeros de clase más acomodados, a veces veía a su madre y se preocupaba si debía reconocerla.

“Cuando escucho a la gente hablar de clase, no descubrí en Marx. Lo viví, desde los 10 años”, escribió más tarde.

Al igual que el protagonista de “En el castillo de mi piel”, fue aceptado en una escuela secundaria de élite y un maestro lo animó a escribir poesía. Lamming encontró trabajo enseñando en una escuela de niños en Trinidad antes de seguir un camino similar al de muchos contemporáneos y emigrar a Inglaterra en 1950, viajando en el mismo barco a través del océano que el autor trinitense Sam Selvon. En Londres, escribió poesía y cuentos y trabajó en la programación de la BBC.

Mientras tanto, mientras Lamming comenzaba “Castle of My Skin”, Barbados se separaba de los británicos. Las demandas de democratización habían ido en aumento desde la década de 1930 y, cuando Lamming partió al extranjero, el derecho al voto se había ampliado más allá de los hombres ricos para incluir a las mujeres y las clases bajas. Una federación regional en la década de 1950 dio paso a la independencia de Barbados, Trinidad y otros países del Caribe en las décadas siguientes.

“La superioridad numérica de la masa negra podría forjar una autoridad política propia y proporcionar una dirección alternativa para la sociedad”, escribió Lamming más tarde. “En el corazón desolado y helado de Londres, a la edad de 23 años, traté de reconstruir el mundo de mi infancia y primera adolescencia. Era también el mundo de toda una realidad caribeña”.

