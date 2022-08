Muere el “Hulk brasileño”, el famoso fisicoculturista que se inyectaba aceite en sus músculos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El tiktoker Valdir Segato, mejor conocido como el “Hulk brasileño” falleció el día de su cumpleaños número 55. Era reconocido porque se inyectaba una sustancia llamada Synthol que produjo el crecimiento rápido de sus bíceps.

De acuerdo a las informaciones obtenidas hasta el momento, Segato, que era furor en TikTok por sus grandes bíceps de casi 60 centímetros, murió como consecuencia de las fuertes dosis de Synthol que se inyectó en sus músculos para aumentar su figura.

Los medios locales informaron que el fisicoculturista comenzó a tener dificultades para respirar el día de su cumpleaños en su casa en Ribeirao Preto, al sureste de Brasil, y fue trasladado de urgencia a un hospital. Según el portal de entretenimiento TMZ, el sueño de Valdir era verse como su ídolo, nada más y nada menos que Arnold Schwarzenegger o el propio Hulk.

Hace seis años Segato no escuchó los riesgos que le indicaron los especialistas, que incluso le llegaron a avisar de una desfiguración o una probable amputación pues podría generarle un daño irreparable en los nervios.

La sustancia synthol es el resultado peligroso de la mezcla de aceite, lidocaína y alcohol bencílico, la cual permite un aumento inmediato del volumen debido a que funciona como un implante sobre el cuerpo. El uso de esa sustancia aumenta el riesgo de infecciones, fibrosis muscular, tumores, problemas cerebrales y musculares.

Según indicó en una entrevista de la cadena británica BBC, el Hulk brasileño aseguró que optó por ese camino debido a que entrenaba mucho en el gimnasio, pero no consiguia los mismos resultados que otras personas. “Estaba muy flaco, quería ser como ellos”, indicó el hombre que había tomado los entrenamientos para dejar su adicción a las drogas.

“Me llaman Hulk, Schwarzenegger y He-Man todo el tiempo y eso me gusta. He doblado el tamaño de mis bíceps, pero todavía quiero ser más grande”, sostuvo en otro reportaje a The Mirror en 2016.

Valdir además era un reconocido usuario de TikTok en donde llegó a tener 1,7 millones de seguidores de todo el mundo y en cada intervención en las que mostraba sus músculos generó furor.

Respecto de su deceso, en función de los testimonios de algunos de sus familiares y conocidos, Valdir se sintió mal justo el día de su cumpleaños. Le pidió ayuda a la madre de un vecino porque sufrió inconvenientes respiratorios. Pronto fue trasladado a un hospital cercano y fue atendido de emergencia, pero al rato falleció en el centro sanitario.

“Eran alrededor de las 6 de la mañana. Él vino gateando por la casa de atrás y llegó al frente. Luego tocó la ventana de mi madre, tocó, tocó, luego ella se despertó y dijo ‘ayúdame, ayúdame porque me estoy muriendo’”, le contó Moisés da Conceição da Silva a Globo News.

Un caso similar en cuanto a la sustancia que se aplicó Segato es el de Kirill Tereshin, más conocido como el Popeye ruso, el joven luchador artes marciales mixtas y fisicoculturista de 25 años de edad, que se inyectó Synthol en sus brazos para hacerlos más grandes y lucirse en sus combates.

Por: Yobany Reyes.

