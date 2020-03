Muere David Cruz, primer amor de Jennifer López

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MANHATTAN:- David Cruz, conocido por ser el primer novio formal de Jennifer López perdió la vida este fin de semana en el distrito de Manhattan, a causa de una enfermedad cardíaca, según informó el equipo del portal internacional TMZ.

Cruz fue novio de López cuando esta apenas tenía 15 años y vivía en el Bronx. La relación duró 10 años hasta que sus intereses los separaron y las mieles del éxito empezaron a rondar la carrera de la Diva del Bronx, culminando en el 1994.

La ruptura se produjo justo cuando la fama de JLo se disparó y comenzó a cimentar su carrera como cantante.

David Cruz falleció siendo tan fiel a Jennifer que nunca ofreció entrevistas ni detalles sobre su relación.

La cantante de 50 años y comprometida con el ex beisbolista Alex Rodríguez, siempre tuvo palabras amables para su primer amor y hasta la mañana de hoy, esta no había emitido alguna declaración en sus redes sociales sobre la muerte de su ex.

