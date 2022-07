Muere Antonio Ibáñez, actor de ‘Aída’, a los 34 años de un cáncer

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL. – Antonio Ibáñez era un actor y artista español que era conocido por haber hecho pequeños trabajos en series como Aída, La que se avecina o Arrayán. Han sido sus seres queridos por medio de su cuenta de Instagram los que han confirmado con un bonito mensaje que ha fallecido a los 34 años.

Ibáñez llevaba un tiempo luchando contra el cáncer y sus redes sociales han sido testigos de todo el proceso. “He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenia muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa”. ha escrito en su Instagram.

El actor es de origen granadino, pero en 2010 se mudó a la capital española para conseguir cumplir su sueño. Dominaba una gran cantidad de talentos. Prueba de ello es que se hizo algo conocido por participar en el concurso The Dancer de La 1, un talent show de danza.

Aunque su otra pasión era la pintura. Ibáñez se dedicaba a pintar desde siempre. El artista usaba sus redes sociales para mostrar su trabajo y eran muchos los seguidores fans de sus cuadros, los cuales llegó a exponer en varias ocasiones.

Antonio fue el encargado de comunicar en julio de 2021 a sus seguidores que padecía la enfermedad y que estaba dispuesto a superarlo. “Otra etapa en mi vida. Hace un mes, un líquido recorre mi cuerpo para curarme. También creció esa incertidumbre de la que te haces amigo; muy diferente a la que yo como actor y pintor decía que casi siempre me acompañaba”, escribió en su Instagram.

“Miedo, al principio. Hoy ya no lo tengo, quizás habrá algún día que sí, no lo sé… Lo que sienta, lo dejaré estar y lo abrazaré. Pasan los días y todo está más en calma, en paz… controlado, ya sé de qué va esto y a lo que me enfrento. Linfoma”, escribió.

El actor contó que ya había empezado la quimioterapia y que siempre se había querido rapar el pelo, pero nunca se había atrevido por miedo a que lo llamara de algún proyecto. “Llevaba tiempo aprendiendo a vivir en el ahora, a veces es difícil, sí, pero probadlo”, decía.

“No os toméis nada tan en serio. No dejéis el ya te llamo pa’ mañana. Ni ese café. Ni la cita que tenías hace semanas. Si sientes decir te quiero hazlo ¡Qué más da!

¡Volveros locxs por y con vuestros sueños, llevadlos al extremo! ¡Luchad por ellos! Ya sabemos que el “no” ya se tiene, pues pa’ lante y que nos quiten lo bailao’ ¡Disfrutad como si no hubiese mañana!”, le decía a sus seguidores hace un año.

