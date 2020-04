Muere agente de la Policía tras varios días afectado por el COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un agente de la Policía Nacional falleció a causa del COVID-19 la tarde de este lunes, luego de haber permanecido varios días ingresado en la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) del Hospital Central Universitario de la Policía Nacional de Santo Domingo.

La muerte del agente fue confirmada por un tío de éste, quien lo comunicó a través de sus redes sociales, en el cual expresa “con profundo pesar y dolor, informo por este medio que mi sobrino Carlos Laurencio Bello (Carlito) falleció hace una hora”.

El agente del orden público era nativo de Yamasá, y en un mensaje que envió por las redes sociales, exhortó a sus amigos y familiares a tomar precaución.

“Pues esto es en serio, miren donde yo estoy padeciendo del covid. No se aglomeren, no jueguen dominó, esto no es un juego mi gente”, expresó Carlito.

