Muere a los 32 años Jacky Oh, estrella del programa ‘Wild ‘n Out’

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La estadounidense Jacky Oh, estrella de la televisión y youtuber, ha muerto a los 32 años de forma repentina. Así lo ha anunciado el programa de televisión Wild ‘N Out, del que era una de sus estrellas principales.

«Estamos profundamente tristes por el fallecimiento de Jacklyn Smith, conocida en el mundo como Jacky Oh, un talentoso miembro de la familia Wild N’ Out cuyo impacto será atesorado y extrañado para siempre. Jacky Oh fue una amiga muy querida y amada, compañera del elenco de Wild N’ Out durante cinco temporadas. Más importante aún, fue una tremenda madre para tres hermosos niños», dice el mensaje publicado en el perfil de Instagram del programa.

La youtuber falleció el pasado 31 de mayo en Miami, aunque todavía no se han desvelado las causas. Sin embargo, según ha publicado TMZ, Jacky acudió a Florida para llevar a cabo «un cambio de imagen de mamá», aunque dicha publicación ya se ha eliminado.

Aunque estuvo un lustro trabajando en el programa, en los últimos tiempos, Jacky Oh se había centrado en crear y promocionar su propia marca de productos para los labios y en criar a sus tres hijos: Nova, de 6 años, Nala, de 2, y su hijo Prince’Nehemiah, de 10 meses.

Actualmente, mantenía una relación con el comediante y actor DC Young Fly, a quien conoció en Wild ‘n Out y quien sigue trabajando en el programa.

