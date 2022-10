¿Muchos años por venir para Soto en San Diego?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN DIEGO — Tal vez fue un desliz freudiano. Tal vez fue una ilusión. O tal vez AJ Preller es muy consciente de lo que quiere.

Cuando se le pidió que reevaluara su fecha límite de canjes tres meses después, el gerente general de los Padres reflexionó sobre el impacto que tuvieron Juan Soto , Josh Hader , Josh Bell y Brandon Drury durante la carrera del equipo hacia la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Entonces él tenía esto que decir:

“Probablemente lo más importante, al menos con Hader y con Juan Soto, es que esto siga adelante”, dijo Preller. “Al final, no fue solo una pieza de alquiler. Son muchachos que, en el caso de Juan, deberían estar aquí por muchos años más”.

Mmm. ¿Muchos años por venir?

Soto tiene dos años más de elegibilidad para el arbitraje, lo que significa que no está programado para ingresar al mercado de agentes libres hasta después de la temporada 2024. Pero los Padres renunciaron a una parte considerable de su sistema de granjas para adquirir a Soto en un acuerdo de ocho jugadores en la fecha límite de cambios. Entonces, naturalmente, están interesados ​​en encerrarlo a largo plazo.

“Tendremos esa conversación”, dijo Preller. “Desde el punto de vista de Juan, él está conociendo la ciudad y la organización. Cuando hicimos el trato, lo hicimos sabiendo que lo tendríamos para tres carreras por el banderín, pero también entendiendo que… es un jugador increíblemente talentoso, un jugador de impacto, y tendremos esas conversaciones aquí. Esta temporada baja está tomando la temperatura, viendo dónde está su cabeza en el futuro”.

Soto, por supuesto, es una superestrella generacional en su mejor momento. Recién cumplió 24 años el martes. Antes del canje que lo envió a San Diego, rechazó una extensión con un valor de $440 millones con los Nacionales.

No está claro qué se necesitaría para obtener una extensión, pero los Padres parecen estar preparados para al menos buscar una este invierno. Desde su llegada, Soto se ha negado a comentar sobre una posible extensión. Pero hablando después de la derrota del Juego 5 de los Padres en Filadelfia, expresó el placer de jugar en San Diego.

“Desde que llegué aquí, me han hecho sentir como en casa: la multitud, mis compañeros de equipo, todos”, dijo Soto. “Se siente muy bien. Me sentí muy cómodo aquí, incluso cuando las cosas no iban como yo quería al principio”.

De hecho, Soto tuvo problemas a su llegada a San Diego, al menos según sus elevados estándares. Bateó .236/.388/.390 con seis jonrones en 52 juegos después del canje.

Pero Soto fue el autor de algunos de los hits más importantes de la postemporada, incluidos los jonrones clave en los Juegos 4 y 5 de la SCLN, junto con el sencillo que empató el juego en el Juego 4 de la Serie Divisional contra los Dodgers y los dos que rompieron la espalda. -sencillo corrido ante Edwin Díaz en el Juego 3 de la Serie Wild Card contra los Mets.

“Desde que llegué aquí, fue increíble, esos fanáticos, lo ruidosos que pueden ser y lo divertidos que pueden ser”, dijo Soto. “Vamos a volver el próximo año más fuertes y más listos para jugar… Tenemos un equipo realmente bueno y talentoso. Un equipo realmente joven. Creo que podemos hacer mucho daño”.

Los Padres considerarán la(s) reunión(es) 1B

En cuanto a Bell y Drury, los dos verdaderos alquileres de Deadline, es posible que los Padres busquen una reunión en 2023. Tienen una vacante en la primera base y más tiempo de juego disponible como bateador designado. Eso significa que Preller espera estar en contacto con Bell y Drury, junto con Wil Myers , el trío que formó el pelotón 1B/DH de los Padres durante la postemporada.

“Los tres, hay un escenario”, dijo Preller. “Definitivamente tendremos una conversación con sus agentes y ellos personalmente, dónde están, en qué están pensando. No cerraría la puerta a nada”.

Ofensivamente, la primera base es el mayor interrogante de la temporada baja en una alineación de los Padres que regresará a la mayoría de sus titulares. Parte de esa ecuación, por supuesto, es cómo los Padres planean usar a su bateador designado.

Durante gran parte de la temporada, su alineación careció de poder (aunque eso debería cambiar un poco en 2023 con el regreso de Fernando Tatis Jr. ). ¿Estarían buscando un golpeador asentado tipo DH/1B como Bell? ¿O estarían buscando una pieza más versátil como Myers o Drury?

“En general, tener cierta flexibilidad y cierta capacidad para rotar es atractivo”, dijo Preller. “Veremos cómo encaja todo el roster y cuáles son las mejores opciones que existen… Si hay alguien que encaja que está más fijo en ese lugar, lo consideraremos”.

¿Continuidad del cuerpo técnico?

La temporada baja pasada, Bob Melvin se dedicó a armar un cuerpo técnico desde cero, luego de su contratación a principios de noviembre como mánager de los Padres. Se decidió por un grupo único y diverso, y un año después de su mandato, Melvin estaba satisfecho con los resultados.

“Creo que este cuerpo técnico fue muy inspirador para los jugadores”, dijo Melvin. “Todos estos muchachos tuvieron un papel en llamar la atención del grupo del que estaban a cargo. Estaba feliz con todos”.

Preller señaló lo complacido que estaba con el trabajo que hizo el resto del cuerpo técnico cuando Melvin se perdió tiempo a principios de temporada en dos ocasiones distintas, debido a una cirugía de próstata y COVID-19.

Tanto Preller como Melvin dijeron que no podían comprometerse por completo con el regreso del cuerpo técnico para 2023 hasta que hubieran pasado por algunas reuniones de postemporada. Además, siempre existe la posibilidad de que otros equipos se comuniquen con los Padres para preguntar acerca de entrevistar a sus entrenadores.

“Nada es seguro”, dijo Melvin. “Pero estábamos contentos con lo que hizo el personal”.

