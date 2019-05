Mucho más simple que lo que propone Laluz

A propósito del proyecto del Diputado José Laluz, al que reconozco buenas intenciones y si a éste se lo pone voluntad, también le veo un gran gado de factibilidad y éxito. No obstante, quisiera recordar lo que vengo proponiendo hace varios años, publicado en medios como éste para el mes de julio del 2018.

Lo que he venido proponiendo no es más que una rotación de horarios y para eso reproduzco integro el artículo que hace un año produje y que titulé “Rotación de horario en los servicios públicos por áreas geográficas” El texto es el siguiente: “No preciso cuando se dieron los cambios, pero sí recuerdo, que muchos servicios públicos se ofrecían sólo hasta el mediodía, luego hasta la una de la tarde (de hecho, muchos ayuntamientos del interior laboran sólo hasta esa hora),o hasta las dos y ahora se ofrece servicio hasta las cuatro o cuatro y media de la tarde.

Hoy la modernidad en las plazas comerciales en donde existe presencia de oficinas publica, es ir un poco más. Eso está bien, es más; eso está muy bien.

Sin embargo, hay una realidad que nos golpea a todos en la cara y en los bolsillos.

Es el caos en las calles y avenidas. Todos nos levantamos a las mismas horas para ir al trabajo. Todos salimos a la misma hora para ir a la casa. Todos nos desplazamos al mismo tiempo, lo que contribuye al caos en el desplazamiento.

Bueno…, quizás exagero al decir todos, pero dejémoslo en el gran grueso, y eso tiene un costo económico exponencial. Y Digo esto, porque no hay que ser un profesional de los números, para darse cuenta que no hay suficientes unidades de transporte para los que no tienen sus propios medios y que habrá amontonamiento de vehículos con una o dos personas, como mucho, en su interior; lo que conlleva amontonamientos, gastos de combustible por el desplazamiento en sí y por el consumido por la marcha súper lenta o por tener el vehículo encendido mientras esperamos angustiados, el que se mueva el “bendito tapón”, que habrá más emisiones de gases tóxicos y contaminantes y un sinfín de consecuencias perniciosas más. Por eso lo de exponencial.

Esos tapones se han cobrado muchas vidas, gente desesperada cuyo corazón angustiado “estalla”, vasos sanguíneos que se rompen con sus consecuencias cerebrales, pleitos por pequeños roces mientras se intenta pasar de un carril a otro en “el bumper con bumber”, asaltos aprovechando el descuido, pleito en casa por la especulación sobre la llegada tarde, excusas y más excusas, dudas y más dudas sobre realidad o cuento. En fin. “una retahíla” de consecuencias que se operativizan en la cantidad de dinero, salud y vida perdidos en esto.

Volviendo a las oficinas públicas, todas prestan servicios de ocho de la mañana a cuatro o cuatro y media de la tarde, como ya comenté arriba. Esa estructura en el horario debe cambiar, porque en estos tiempos y sus circunstancias, no es factible, práctico, ni conveniente su estatismo.

Entendemos que lo expuesto ha de ser sencillo. Para que nos entendamos mejor, si todos trabajamos de ocho a cuatro, y tenemos necesidad de acudir a una oficina pública a realizar una diligencia, tendríamos que pedir permiso en nuestro trabajo para ir a esa diligencia, pues, no hay forma de hacerlo sino es en el mismo horario en el que trabajamos.

¿Entonces qué podemos hacer?

Pienso realmente, que con poco podemos hacer mucho. Sugiero que el Estado Dominicano, el Gobierno Central, puede iniciar adoptando una especie de plan piloto en los servicios que ofrece, en cuanto a la rotación del horario. Me explico mejor:

Por ejemplo, tomando el Distrito Nacional como modelo y dentro de éste, el Centro de los Héroes, por citar un lugar, e hiciera una rotación de servicios, eso permitiría reducir significativamente en las horas matutinas y parte de las vespertinas el tránsito en esa zona; menos tapón, significa más ahorro de combustible y ya con eso ganamos, no olvidemos lo que vimos en párrafos anteriores, pero ahí no termina la cosa.

Detallemos: en la Feria, que es el mismo Centro de los Héroes al que me he referido, se encuentran entre otros, la Procuraduría General de la República, Suprema Corte de Justicia, cámaras civiles y cortes, civiles y penales. Están también; la jurisdicción inmobiliaria, la Dirección General de Migración, Dirección General de Pasaportes, IDECOOP, Correos, Lotería Nacional, la CDEEE, Oficina Central de las Oficialías, el Congreso Nacional, la Liga Municipal Dominicana, El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Ministerio de Trabajo, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Tribunal Superior Electoral y otros.

Si se planifica y se hace saber al público que, durante el mes de agosto, por ejemplo, estas oficinas laboran en turnos diferidos de cuatro de la tarde a ocho de la noche, las persona que trabajan se planifican para hacer sus diligencias después que salgan de sus respectivas labores. No tendrían que pedir permiso ya que, repito, lo harían después que salgan de sus labores. Un plus; el desplazamiento seria óptimo.

Si no resultare así, no hemos perdido nada, volveríamos a lo tradicional, el mes siguiente.

Y se da, ¿qué pasaría con los empleados que tienen otras ocupaciones a esa hora? Bueno … no todo está a pedir de boca, algún sacrificio habrá que hacer, pienso que, si se presentare este caso, se analice de forma particular y se priorice el interés mayor. Ver que solución se busca a cada caso particular. O bien mientras dura el piloto se haga el trabajo con los que puedan, pero a conciencia, con consecuencias para aquellos que pudiendo dicen no poder.

Acordémonos el principio de Pareto 80-20, o sea que realmente el (80% de del trabajo se hace con el 20% del personal), pero creo que los que sí podrán seria la mayoría y recuerde usted que ha hecho la pregunta; que ahora, lo planteado sería un plan piloto, una prueba para el ensayo y el error.

si los resultados no son buenos, sólo hicimos una prueba. Si los resultados lo son, entonces hay que probar la posibilidad de que algunas instituciones empiecen a trabajar permanentemente en ese horario.

Ya hay precedentes privados muy significativos; un supermercado probo´ que se puede trabajar en horarios diferidos, hasta las doce de la noche y los que hemos acudido a esa hora a ese establecimiento, podemos testimoniar el éxito operativizado, por la cantidad de clientes que acuden al mismo en ese horario.

Recordemos que antes, estos y todos, también trabajaban sólo hasta las seis de la tarde como mucho. Hoy cada vez es más creciente en el sector privado, trabajar en un horario que se extiende hasta la media noche.

He aquí una oportunidad para Doña Zoila Martínez Guante, Defensor del Pueblo, para que con el ahínco que busca las soluciones de los problemas que le llegan a la oficina del Defensor, asuma “convidando” al Ministro de Administración Pública el bien valorado Ramón Ventura Camejo, como suya esta propuesta, hasta convencer al Señor presidente y se ponga en práctica.

Nos acusan a los dominicanos de imitadores, esta es una buena oportunidad para imitar lo bueno y conveniente, tal como te invito a ti amigo lector, para que en tu vida particular seas o por lo menos lo intentes de corazón, un imitador de Cristo, para que este caos social empiece a cambiar.

Hasta la próxima.

Por Darío Nin

Anuncios

Relacionado