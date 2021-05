Mucho crecimiento, poco desarrollo

Era en las aulas universitarias donde un destacado maestro de Economía una vez nos preguntó: ¿Es el Crecimiento Económico igual a Desarrollo Económico? Una pregunta muy interesante, pues, aunque los conceptos son similares, la realidad es muy diferente.

Para Hernán Garré. El crecimiento económico es, “Un proceso sostenido a lo largo del tiempo en el que los niveles de actividad económica aumentan constantemente” sin embargo, el desarrollo económico es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país de generar riqueza. Esto, además, se debe reflejar en la calidad de vida de los habitantes.

La aclaración de los términos se debe justamente a que el Banco Central informó que la economía para el mes marzo creció 10.6% y que, “el país está en franca recuperación económica”, una recuperación muy peculiar, pues, aunque existe un crecimiento, este no se traduce en desarrollo para los ciudadanos.

Existen tres (3) puntos muy importantes que deben ser analizados para hablar de Desarrollo Económico, estos son:

Estabilidad política: Es por la lucha de intereses de los diferentes partidos, movimientos y agrupaciones políticas que se puede generar desconfianza en la estabilidad general del país, pues las acciones del sistema político tienen repercusión nacional.

Administración Estatal Eficiente: Las instituciones públicas deben de tener un funcionamiento óptimo, eficaz y rápido. Esto, los funcionarios de alto nivel, lo van a lograr exigiendo capacidad, formación, experiencia, entre otras variables. La administración Pública es el reflejo de cómo va el Gobierno. Si esta es deplorable, las acciones que se deseen implementar desde el Estado, fracasaran.

La Inversión en Innovación y Desarrollo: Es importante que el dinero obtenido del Crecimiento Económico no sea despilfarrado por las instituciones, más aún, cuando las mismas tengan por función el uso racional de los recursos, pues no puede ser posible que el dinero del crecimiento sea utilizado chéveremente para: Contratar Asesores (El primer acto de corrupción que comete un funcionario es aceptar una posición para la que no está capacitado), Bonos de Pizza, o Plantas Exóticas, Contratación de Artistas, etc., el mismo debe ser invertido en la capacitación del personal, modernización de los servicios Ofrecidos, entre un sin número de objetivos que deben desarrollar la instituciones públicas.

Los tres factores antes mencionados están llamados a coexistir de una forma armoniosa para que el Crecimiento Económico se pueda traducir a corto, mediano y largo plazo en Desarrollo Económico, sin embargo, no está sucediendo de esa forma, hoy el personal del Estado se nota con poca experiencia sobre los asuntos de la cosa pública, algo que se puede notar en el constante choque de intereses que poseen los funcionarios de un mismo partido de gobierno.

El Crecimiento Económico se puede materializar por, industrialización, desarrollo del sector servicios, préstamos y, cuando estas no sean suficientes por, una Reforma Fiscal como la que se plantea y, es en esto donde se debe ser cauteloso, pues la reforma fiscal significa en inicio más recaudaciones gracias al aumento de impuestos, pero piensa ¿En qué me beneficiará el Gobierno con el dinero recaudado ante una Posible Reforma Fiscal?.

Por: José De La Cruz Florentino